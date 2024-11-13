أبوالفتوح يتابع النظافة العامة بالوحدات المحلية بالزقازيق

أكد شعبان أبو الفتوح رئيس مركز ومدينة الزقازيق محافظة الشرقية قيام الوحدة المحلية ببنى عامر بتكثيف حملات النظافة منذ الصباح الباكر وعمل النظافة اليومية ورفع نقاط التجمع طريق هرية الجديد والقديم ومدخل القرى التابعة لدائرة الوحدة المحلية وما زال العمل مستمرا للارتقاء بمستوى النظافة للارتقاء بالمظهر الجمالى والحضارى.

الوحدة المحلية بقرية بهنباي

وفى الوحدة المحلية بقرية بهنباي تم متابعة أعمال النظافة بمداخل القرى والطرق الرئيسية والميادين ورفع نقاط التجمع من ميدان أبو جماعة وميدان الأزهر وطريق بهنباي الطيبة وطريق بهنباي بنايوس وطريق بهنباي فرسيس وطريق بهنباي المجفف.

بطريق بهنباى القنايات

وطريق بهنباي القنايات وكسح الأتربة من على جانبي الطريق لسهولة حركة المواطنين وإظهار المنظر الجمالي والحضاري لمداخل قرى الوحدة المحلية ببهنباي .

الوحدة المحلية بقرية الزنكلون

أما فى الوحدة المحلية بالزنكلون فتم رفع تراكمات القمامة الموجودة على الطريق العام ورفع التراكمات الموجودة بالطريق العام بناحية الزنكلون وابوحاكم والبترول والمطحن ورجب أيوب والمحول ورفع السافوحة الموجودة بالطريق.

الوحدة المحلية بقرية بردين

وكذلك بالوحدة المحلية ببردين تم متابعة النظافة اليومية على الطريق العام الزقازيق بلبيس والعكس وتم رفع الأتربة والقمامة من جانبى الطريق حيث تم الإستعانة بالمكنسة الهوائية لشفط الأتربة والسفوحة من على جانبى الطريق.

نظافة أعلى الكوبرى العلوى ببردين

وتم نظافة أعلى وأسفل كوبري بردين العلوي وشفط السفوحة من جانبى طريق الكوبرى بالمكنسة حتى آخر طريق العصلوجي - الزقازيق وتم رش الأسفلت بالمياه بالطريق العام الزقازيق بردين – بلبيس.

الوحدة المحلية ببيشة قائد

وهو ما حدث بالوحدة المحلية ببيشة قايد حيث متابعة أعمال النظافة اليومية ورفع نقاط تجميع القمامة ومداخل القرى وطريق بيشة قايد امام عزبة الشهيدي والدكتور وعمران والشبكات وأمام قرية كفر الحصر.

الوحدة المحلية بقرية النخاس

وفى الوحدة المحلية بالنخاس تمت اعمال النظافه العامه بالطريق العام ورفع تراكمات القمامة من على جانبي الطريق من خلال رجال تحسين البيئه بالوحده وما زالت الأعمال مستمرة.

الوحدة المحلية بالعصلوجى

وكذلك بالوحدة المحلية بالعصلوجى اليوم تم تكثيف الجهود المبذولة لأعمال النظافة العامة وذلك برفع السفوحه من على طريق الزقازيق بلبيس والعكس ورفع نقاط تجميع القمامة من كافة النقاط من أسفل الكوبرى العلوى والمستودع والسكة الحديد ومن داخل القرية وخلف الصحة والمدارس والمصالح الحكومية.

الوحدة المحلية بشيبة النكارية

وفى الوحدة المحلية بشيبة النكارية تم رفع تجمعات الأتربة والقمامة بطريق ميت غمر الزقازيق ومن أمام وخلف مصنع الزيت والصابون وشارع السلام ومجمع المدارس ونفق شيبة وشارع المنشية وميدان لفظ الجلالة.

طريق موقف المنصورة

كما تم مسح ورفع كفاءة طريق موقف المنصوره القنايات التابع للوحدة المحلية بشيبة النكارية وذلك حفاظا على المظهر الجمالي والحضاري لمدخل الوحدة المحلية بشيبة.

أعمال النظافة بالوحدة المحلية بالطيبة

وبالوحدة المحلية بالطيبة تواصلت أعمال النظافة من تمهيد ورفع الأتربة من جوانب الطرق ورفع المخالفات من جوانب طريق الطيبة أم رماد وطريق الطيبة بهنباى طريق الطيبة فرسيس ديرب نجم وكذلك طريق الطيبة الدبابرة.

مد أسلاك كهرباء لإنارة أعمدة الطيبة وعزبة رضوان

وكذلك طريق الطيبة البسايسة وتم رفع الإشغالات من على الطريق كما تم متابعة المركز التكنولوجى للانتهاء من ملف التصالح كما تم صيانة أعمدة الإنارة المدارس بقرية الطيبة، حرصا على سلامة أبنائنا الطلاب، كما تم مد أسلاك كهربائية لربط عمدان الكهرباء وإنارتها بطريق الطيبة عزبة أباظة طريق عزبة رضوان.

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