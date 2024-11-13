محافظ كفرالشيخ يترأس اجتماع اللجنة الاستشارية للسلامة والصحة المهنية (صور)

ترأس اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، اليوم الأربعاء، اجتماع اللجنة الاستشارية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، بحضور اللواء محمد شوقي بدر، السكرتير العام للمحافظة، واللواء محمد شعير، السكرتير العام المساعد، واللواء دكتور سامح العزب، مدير إدارة مرور كفرالشيخ، والدكتورة أماني شاكر، نائب رئيس الجامعة، وعدد من وكلاء الوزارات الخدمية ورؤساء القطاعات المعنية، وعدد من القيادات التنفيذية.

قال محافظ كفرالشيخ، إن اللجنة تختص بالتخطيط ورسم السياسة العامة للمحافظة في مجالات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل وفق الخطة القومية التي يعدها المجلس الإستشاري الأعلى، والتنسيق بين الجهات المعنية بالسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل وتنفيذ برامج ومشاريع السلامة والصحة المهنية وفقًا للخطة الموضوعة على مستوى المحافظة، بالتنسيق مع وزارة العمل والجهات المعنية.

أضاف محافظ كفرالشيخ، أن اللجنة تختص بدراسة وتقييم تقارير المتابعة الفنية التي تعدها الأمانة الفنية للتأكد من مدى تحقق الأهداف المرسومة لتنفيذ الخطط والبرامج والمشروعات الخاصة بالسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل على مستوى المحافظة واقتراح الحلول للمشاكل ودراسة معوقات التطبيق الخاصة بالسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل الواردة إلى اللجنة من الجهات المعنية بالسلامة والصحة المهنية على مستوى المحافظة واقتراح الحلول المناسبة لها.

أوضح محافظ كفرالشيخ، أن اللجنة تختص أيضًا بالمشاركة في وضع خطط الطوارئ على مستوى المحافظة ودراسة فاعليتها ومعوقاتها، واصدار نشرة سنوية عن أوضاع السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بالمحافظة تتضمن بيانات عن الحوادث والاصابات والوفيات والأمراض والخسائر وتقييم لبرامج وخطط السلامة والصحة المهنية ومدى ما تحقق من تقدم في هذا الشأن.

كلف محافظ كفرالشيخ، بالتنسيق بين الجهات المعنية ودراسة ومناقشة المشكلات ومعوقات تطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية بمواقع العمل المختلفة والتي تعني بشكل أساسي بالحفاظ على سلامة وصحة جميع العاملين بمواقع العمل المختلفة، الذين هم أساس قاطرة الإنتاج والتطوير، وكذلك حماية المنشآت ومواقع العمل وأدوات ومقومات الإنتاج من خطر التلف والضياع.