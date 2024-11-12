فصل الكهرباء عن مغذي «الإعدادية بنين» بمدنية بيلا بكفرالشيخ، غدا

أعلنت هندسة كهرباء بيلا بكفرالشيخ عن فصل التيار الكهربائي بمغذي «الإعدادية بنين» بمدينة بيلا، غدًا الأربعاء الموافق 13 نوفمبر الجاري، اعتبارًا من الساعة 9 صباحًا حتى الساعة 1 ظهرًا، لمدة 5 ساعات، وذلك لأعمال الصيانة الدورية علي المغذي المشار إليه.

وأكدت هندسة كهرباء بيلا، في بيان اليوم الثلاثاء، أن المناطق المتأثرة بفصل التيار الكهربائي هي: «منطقة الإعدادية بنين- منطقة الثانوي - شارع النيل».

صيانة دورية على المغذيات بهدف رفع كفاءة الخدمة

وأوضحت هندسة كهرباء بيلا، أنّ المناطق المتأثرة بفصل التيار الكهربائي هي المناطق التابعة للمغذي، مؤكدة أن إجراء الصيانة الدورية على المغذيات بهدف رفع كفاءة الخدمة، مناشدة المواطنين والمنشآت الحكومية والخدمية المتأثرة بفصل الخدمة اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير احتياجاتهم الأساسية، التي تعتمد على الكهرباء خلال تلك الفترة المذكورة.