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عقارات

الإسكان تعلن طرحا جديدا للوحدات التجارية والخدمية

وزارة الإسكان
وزارة الإسكان

 كشفت وزارة الإسكان ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة عن طرح جديد للوحدات التجارية والخدمية.
وتطرح بمدينة العاشر من رمضان، 5 محال تجارية وصيدلية بمساحات تتراوح بين (15م2: 45 م2)، بالسوق التجارية بالقطعة رقم 75 بالمنطقة 4 الحي الـ16 بالمدينة للبيع بالمزاد.

وتعقد جلسة المزاد العلني يوم الإثنين الموافق 2/12/2024.

كشفت وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية عن تفاصيل الطرح الجديد للأراضي الاستثمارية وفق آلية التخصيص الفوري.

وتطرح بمدينة أسوان الجديدة أرضًا بنشاط عمراني متكامل بمساحة 102900 متر بسعر 3155 جنيهًا للمتر.

وتواصل وزارة الإسكان طرح وإتاحة الأراضي الاستثمارية بالمدن الجديدة بهدف زيادة معدلات التنمية والتطوير، وتعمل الوزارة على طرح المزيد من الأراضي لتلبية الطلب المتزايد بالسوق وخاصة بالمدن الجديدة، وتطرح بشكل دوري حزمة من قطع الأراضي بمساحات وأنشطة مختلفة بالمدن الجديدة.

وتعلن الوزارة دوريًّا حزمة من طروحات الأراضي بأنشطة استثمارية متنوعة بالمدن الجديدة لتلبية احتياجات السوق من المطورين والمستثمرين، وذلك وفقًا لآلية التخصيص الفوري للأراضي.

 

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