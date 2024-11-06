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اقتصاد

69.5 مليار جنيه إجمالي قيمة التداول بالبورصة خلال جلسة منتصف الأسبوع

البورصة، فيتو
البورصة، فيتو

بلغ إجمالي قيمة التداول بالبورصة المصرية خلال جلسة منتصف الأسبوع نحو 69.5 مليار جنيه في حين بلغت كمية التداول نحو 1.284 مليون ورقة منفذة على 102 ألف عملية. 

وجاء ذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 15 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 1.071 مليون ورقة منفذة على 114 ألف عملية خلال الجلسة السابقة هذا وقد استحوذت الأسهم على 5.63 % من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة. في حين مثلت قيمة التداول للسندات / أذون نحو 94.37% خلال الجلسة.

 

تعاملات منتصف الأسبوع

 تباينت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات الثلاثاء 5 نوفمبر 2024، جلسة منتصف الأسبوع، وربح رأس المال السوقي مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.225 تريليون جنيه.

 

مؤشر "إيجي إكس 30"

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.47% ليغلق عند مستوى 30793 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.38% ليغلق عند مستوى 38172 نقطة، وصعد  مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.45% ليغلق عند مستوى 13513 نقطة.
 

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة 

وهبط  مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.08% ليغلق عند مستوى 8116 نقطة، وتراجع  مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 11315 نقطة، وزاد مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.08% ليغلق عند مستوى 3174 نقطة.

 

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