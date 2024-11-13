ننشر مواعيد وأماكن انقطاع المياه في الدقهلية

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية عن انقطاع المياه يوم السبت المقبل من الساعة 8.00 صباحًا حتى 6.00 مساء ولمدة 10 ساعات تقريبًا عن المناطق التالية:

▪️مدينة ومركز المطرية والتوابع.

▪️العصافرة.

وذلك نظرًا لقيام الشركة بأعمال إحلال وتجديد خط مياه قطر 600 مم صلب مدخل طريق المطرية.

وتناشد الشركة المواطنين، والمصالح الحكومية، والوحدات المحلية والهيئات والمستشفيات، والمخابز، بتدبير احتياجاتهم من مياه الشرب لهذه المدة.

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