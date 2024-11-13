محافظ الوادي الجديد يتفقد انتظام محاضرات الثانوية العامة بالفرافرة

تفقّد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، صباح اليوم، سير العمل بالمبادرة بمدرسة الفرافرة الثانوية المشتركة، وذلك اطمئنانًا على انتظام سير العمل بالمحاضرات العلمية لطلاب الثانوية العامة بمختلف مراكز المحافظة، يرافقه الدكتور ياسر كمال الدين رئيس المركز.

تابع المحافظ انتظام حضور الطلاب وسير عمل المحاضرات، مُوجهًا بالبدء في التوقيت الصباحي لمراعاة الطلاب الحاضرين من القرى، ومنح إجازة يوم الخميس من كل أسبوع.

كما كلّف محافظ الوادى الجديد، التربية والتعليم بنقل الشاشة التفاعلية والأجهزة الخاصة بها إلى مقر المدرسة الجديد لاستغلالها والاستفادة بها، موجهًا بمواصلة الجهود لدعم المستوى العلمي والتحصيلي للطلاب وتخفيف العبء عن كاهل أولياء الأمور.

انتظام عمل محاضرات الثانوية العامة بمركز الداخلة

يذكر أن اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، تفقد صباح أمس الثلاثاء، سير العمل بمبادرة (المحاضرات العلمية) لطلاب شهادة الثانوية العامة، وذلك بقاعات المركز الاستكشافي للعلوم والتكنولوجيا بالداخلة، يرافقه اللواء ياسر كمال الدين رئيس المركز، والمهندس سيد عبد العزيز وكيل التربية والتعليم بالمحافظة.

تابع المحافظ انتظام عمل المحاضرات، مُوجهًا بتوزيع وجبات خفيفة للطلاب خلال اليوم الدراسي، وعقد اختبارات شهرية وصرف مكافأة مالية للمراكز الثلاثة الأولى، بالإضافة لمكافأة أفضل الطلاب بالمواظبة والالتزام بالحضور.

كما وجّه محافظ الوادى الجديد، بالتنسيق مع أكفأ المعلمين بالتخصصات العلمية المختلفة، مقدمًا الشكر للقائمين على عمل المبادرة، ومُوجهًا بصرف مكافآت مجزية للمعلمين المحاضرين.