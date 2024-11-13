الزملوط يختتم جولته بالداخلة ويتفقّد مشروعات الاستثمار الزراعي

تفقّد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، عددًا من مشروعات الاستثمار الزراعي على طريق موط/ العوينات، يرافقه اللواء ياسر كمال الدين رئيس مركز الداخلة، والدكتور مجد المرسي وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية.

تفقّد المحافظ أحد مشروعات زراعة النخيل المقام على مساحة ٣٤٠ فدان ضمن المبادرة الرئاسية لزراعة ٢.٥ مليون نخلة، موجهًا بالتوجه نحو زراعة الأصناف المتميزة ذات الجدوى الاقتصادية العالية (مجدول- صقعي - برحي). كما تفقّد أحد المشروعات لزراعة فاكهة الكمثرى على مساحة ٢٠٠ فدان، مُشيدًا بنجاح المشروع واستخدام نظام الري بالتنقيط، ضمن توجه المحافظة لتقليل الهدر المائي والاعتماد على نظم الري الحديث.

مبادرات بيع السلع الغذائية

وفي إطار جهود المحافظة المستمرة لدعم مبادرات السلع الغذائية، أجري اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، في وقت سابق، جولةٍ تفقدية لعدد من منافذ بيع السلع الغذائية بمركز الداخلة؛ وذلك للاطمئنان على توافر السلع الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة والتزام التجار بالإعلان عن الأسعار، يرافقه اللواء ياسر كمال الدين رئيس المركز، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية.

وأشاد الزملوط بتنوع السلع وملاءمة أسعارها للمواطنين، مُوجهًا بتزويد المنافذ بكميات من كراتين البيض المدعم، وإعفاء التجار والعارضين من قيمة الإيجار نظير تخفيض الأسعار، وذلك ضمن جهود المحافظة لدعم مبادرات تخفيض الأسعار وتشجيع التجار؛ لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

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