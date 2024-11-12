محافظ الوادي الجديد يوجه بدعم مستشفى الداخلة العام بـ 2 مليون و150 ألف جنيه
وجّه اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، بدعم مستشفى الداخلة العام بـ ٢ مليون لتدبير جهاز لعلاج مرضى العيون، بالإضافة إلى ١٥٠ ألف جنيه لتوفير المستلزمات والاحتياجات العاجلة للمستشفى، وذلك في ضوء حرص المحافظة على تقديم خدمة طبية لائقة للمواطنين، جاء ذلك خلال جولته التفقدية، اليوم، لمتابعة سير العمل بالمستشفى، يرافقه اللواء ياسر كمال الدين رئيس المركز، والدكتور شريف صبحي وكيل وزارة الصحة بالمحافظة.
حيث تفقد الزملوط أقسام المستشفى المختلفة، واطمئن على المرضى والتقى المواطنين لمتابعة مستوى الخدمات الطبيّة المقدمة، كما تفقّد عمل الوحدة المتنقلة للكشف المبكر عن سرطان الثدي ضمن المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة.
في سياقٍ متصل تفقّد محافظ الوادي الجديد، أعمال التشطيبات النهائية الجارية بمقر مستشفى الداخلة الجديد، مُشددًا على سرعة تركيب موزعات الكهرباء وتركيب الأجهزة الطبية، وعرض تقرير شامل عن الموقف التنفيذي للمستشفى، للتنسيق مع وزارة الصحة وإنهاء الإجراءات المتبقية لافتتاح المستشفى خلال الفترة المقبلة.
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