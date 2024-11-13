ضمن مبادرة "بداية"، 5 تجارب رائدة بتعليم الوادي الجديد تشارك تصفيات الجمهورية

أعلن المهندس سيد عبد العزيز وكيل التعليم بمحافظة الوادي الجديد، انتهاء اللجنة المشكلة من تقييم التجارب الرائدة المقدمة ضمن مسابقة تجربتي رائدة، والتي جرى إعلانها أكتوبر المنقضي، في ضوء المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان".

وأوضح وكيل تعليم الوادي الجديد، أنه جرى اعتماد نتائج المسابقة وتم اختيار أفضل 5 تجارب للمشاركة بتصفيات الجمهورية.

وذكر وكيل التعليم، أن المبادرة تأتي ضمن الخطة التنفيذية لوحدة التواصل ودعم المعلمين بالتنسيق مع إدارات الموهوبين والتعلم الذكي، التخطيط الإستراتيجي، التدريب معربًا عن تقديره للتعاون الملموس من جامعة الوادي الجديد وأعضاء اللجنة المشكلة.