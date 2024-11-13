البورصة المصرية سوق رائدة بالمنطقة.. إقبال كبار المستثمرين العرب على الأسهم.. وخبراء يكشفون مزايا القيد بسوق المال

البورصة المصرية، سجلت تعاملات المصريين بالبورصة خلال تداولات منتصف الأسبوع نسبة 87.1 % من إجمالي التعاملات على الأسهم المقيدة، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 6.8 % والعرب على 6.1 % وذلك بعد استبعاد الصفقات، كما شهدت مؤشرات البورصة، إقبالًا كبيرًا من المستثمرين ورجال الأعمال العرب على شراء أسهم في عدد كبير من الشركات المقيدة في قطاعات مختلفة، وذلك بعدما حقق سوق المال المصري أعلى عائد في المنطقة خلال عام 2023، وانخفاض أسعار الأسهم لمستويات مغرية بعد تحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية في 6 مارس الماضي، علاوة على التسهيلات التي اتخذتها إدارة البورصة المصرية لجذب المستثمرين العرب والأجانب لزيادة أحجام التداول.

اقرأ التالى: التحليل الفني لمؤشرات البورصة المصرية اليوم الأربعاء 13 نوفمبر 2024

مؤشرات - فيتو



تحقيق أعلى عائد فى المنطقة العربية

ومن جانبها قالت الدكتورة ماجى سليم خبيرة أسواق المال لــ “ فيتو ”: استطاعت الأسهم المصرية تحقيق أعلى عائد في المنطقة العربية، ومن بين الخمس الأول مقارنة بأسواق المال العالمية خلال عام 2023، كما تفوقت مؤشرات البورصة المصرية على مؤشرات كبرى أسواق المال العالمية، وأبرزها مؤشر ستاندرد أند بورز 500 وحقق عائد بنسبة 24.2%، ومؤشر داكس الألمانى وبلغ العائد 24.1%، يليه مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 21.7%، أعقبه مؤشر كاك 40 الفرنسى بنسبة 20.12%، وزاد مؤشر نيكاى الياباني بنسبة 19.2%، وحقق مؤشر كوسبي الكوري الجنوبي عائد بنسبة 16.1%، ونما مؤشر تاسي بنسبة 14.5%.

استثمارات رجال الأعمال العرب بالبورصة المصرية

واضافت سليم قائلا: الأمر اللافت للانتباه في استثمارات رجال الأعمال العرب بالبورصة المصرية، هو التنوع في شراء أسهم بقطاعات متعددة، ففي مجال الرعاية الصحية، رفع رجل الأعمال السعودي أيمن بن خليفة حصة مساهمته في الشركة الدولية للصناعات الطبية-إيكمى إلى 11.5% بعدما اشترى 1.5 مليون سهم في جلسة يوم 22 أكتوبر بسعر 1.76 جنيه للسهم بإجمالي 1.5 مليون جنيه، وبذلك يصبح ثالث أكبر مساهم في الشركة بعد محمود سليم، وعلاء فوزي، كما يتفوق في حصته على كل من ياسر الملواني، ومحمد تركي، وإيهاب جوهر، وتامر محمد.

ماجى سليم - فيتو

ماذا يحدث فى قطاع الصناعات الغذائية؟ استثمارات رجال الأعمال العرب

وفى ذات السياق أشارت صفاء فارس إلى أن بعض رجال الأعمال العرب - “ الحرقان ” - اشتروا حصة بلغت نسبتها حوالى 5.09% بالشركة العامة للصوامع والتخزين ليصبح رابع أكبر مساهم بالشركة بعد الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين بحصة 51%، واتحاد العاملين المساهمين بحصة 10%، وشركة الأهلي للاستثمار وزادت حصتها إلى 23.84%.

وفي قطاع الخدمات المالية غير المصرفية، بلغت حصة المساهم ناصر بن عبد الله بن ناصر المهوس 8.56%، ودخل مساهم جديد للشركة يحيي منير رزق فتيان حصة 5.82%، ويملك المساهم الرئيسي يوسف الفار حصة 32.5%، كما يملك رجل الأعمال صالح عبد الرحمن عبد الله بن راشد حصة 9.62% بالشركة العالمية للاستثمار والتنمية بجانب حصة صندوق التأمين الخاص للعاملين بالهيئات القضائية، وشركة مكة للتنمية السياحية والمشروعات العمرانية.

وتابعت فارس: هناك موجة استثمارات المستثمرين العرب، بعد دخول صناديق سيادية خليجية لشراء حصص مملوكة للدولة في عدد من الشركات المقيدة، مما انعكس على زيادة متوسط قيمة رأس المال السوقى خلال السنوات العشر المتضمنة فى الفترة من (2013-2022) بنحو 662.7 مليار جنيه إلى 1.72 تريليون جنيه عام 2023 بنسبة زيادة قدرها 78.9%، عن عام 2022.

صفاء فارس - فيتو

قيمة الطروحات 3.6 مليار جنيه خلال السنوات العشر السابقة

وأضافت صفاء أن متوسط إجمالى قيمة الطروحات بلغ 3.6 مليار جنيه خلال السنوات العشر السابقة على إقرار الوثيقة، فى حين قفزت قيمة الطروحات المنفذة من خلال البورصة المصرية إلى 20.4 مليار جنيه فى عام 2023، وشهد نفس العام تضاعفًا للطروحات بما يقرب من 16 ضعف نظيرها فى عام 2022، وذلك يرجع إلى طرح حصة من أسهم شركة إيسترن كومبانى بقيمة 16.4 مليار جنيه، وطرح حصة من أسهم الشركة المصرية للاتصالات بقيمة 3.95 مليار جنيه عام 2023.

واشارت الى ان البورصة، سوق رائدة بالمنطقة، مسجل لديها عدد مستثمرين من الأفراد والمؤسسات المالية والصناديق الاستثمارية، ويساعد القيد على توفير العديد من المزايا، منها: التمويل اللازم لمساعدة الكيانات الصناعية والتجارية والخدمية على النمو المستدام، وتنويع مصادر التمويل المتاحة لهم، كما يساهم الطرح بالبورصة، في توسيع قاعدة الملكية للشركات، وتحسين أداء الشركات، وتعزيز مبادئ الشفافية ونظم الحوكمة بها وتنويع مواردها، كما يهدف الطرح إلى تنمية وتطوير وإنعاش حركة تدفق رؤوس الأموال والتداول بالبورصة المصرية، ورفع رأس المال السوقي لتكون أكثر جذبًا للمستثمرين.

مؤشرات - فيتو

حركة مؤشرات البورصة المصرية اليوم الأربعاء 13 نوفمبر 2024

وتراجعت معظم مؤشرات البورصة المصرية في بداية تداولات جلسة اليوم الأربعاء الموافق 13 نوفمبر 2024.

المؤشر الرئيسي EGX30

على الرسم البياني اليومي، افتتح المؤشر جلسة اليوم على وتيرة سلبية، حيث شهد ارتفاعًا عند المستوى 31570 نقطة بعد محاولات لاختراق مستوى المقاومة الثانوي والذي يكمن عند 32000 نقطة، وهو المستوى الذي إذا تم تخطيه يؤهل المؤشر إلى اختراق المقاومة التالية للمؤشر عند 35000 نقطة بحركة التداولات والتي تعد الأكثر أهمية للمؤشر الرئيسي.

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX70

وعلى الرسم البياني اليومي، افتتح المؤشر السبعيني جلسة اليوم على وتيرة ايجابية، حيث شهد ارتفاعًا عند مستوى 8377 نقطة، بعد محاولة اختبار مستويات صاعدة قرب القمة الرئيسية المتكونة عند 9000 نقطة بحركة التعاملات، وهو المستوى الذي يحتاج المؤشر إلى اختراقه ليؤكد الاتجاه الصاعد الحالي، وليؤهله إلى تسجيل المزيد من المستويات القياسية قرب المستويات التالية 9000 و9500 و10000 نقطة من منظور قصير الأجل.

حركة المؤشرات بجلسة اليوم

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.02 % ليصل إلى مستوى 31570 نقطة.

وصعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.31 % ليصل إلى مستوى 8377 نقطة.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.18 % ليصل إلى مستوى 11650 نقطة.