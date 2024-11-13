توفير فرص عمل وإسكان اجتماعي، أبرز طلبات المواطنين من محافظ القليوبية باللقاء الأسبوعي

واصل المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، عقد لقاء المواطنين الأسبوعي بمدينة قليوب، لتلقى شكاوى وطلبات المواطنين من مدن القناطر وقليوب وإحياء غرب وشرق شبرا الخيمة، والعمل على إيجاد الحلول العاجلة والفورية لها، في ضوء خطة المحافظة بالتفاعل مع المواطنين وفتح قنوات التواصل والتفاعل معهم، تنفيذًا لتكليفات القيادة السياسية، وذلك بحضور قيادات المحافظة التنفيذية، حيث تم فتح باب الحوار أمام الجميع لتقديم شكواهم ومقترحاتهم حول مختلف المشكلات التي تواجههم.

تنوعت طلبات المواطنين بتوفير فرص عمل وتوفير عربات طعام بالقليوبية

واستمع المحافظ باهتمام بالغ إلى جميع المشكلات، ووعد باتخاذ الإجراءات اللازمة لحل المشكلات المطروحة في أسرع وقت ممكن، مؤكدًا أن خدمة المواطن وتلبية احتياجاته هي أولوية قصوى، وتنوعت طلبات المواطنين بتوفير فرص عمل وتوفير عربات طعام متنقلة وتوفير إسكان اجتماعي واستخراج تراخيص بناء وتنفيذ أحكام قضائية.



وأكد المحافظ أهمية هذه المطالب، وتعهد بالعمل الجاد لحلها بالتنسيق مع الجهات المعنية، وقد وجه بتشكيل لجان متخصصة لدراسة كل قضية على حدة، ووضع الحلول المناسبة لها في أسرع وقت ممكن، ووجه محافظ القليوبية إدارة خدمة المواطنين متابعة تنفيذ الحلول المتفق عليها خلال اللقاء المفتوح، لضمان الالتزام وسرعة التنفيذ لما تقرر خلال اللقاء، مؤكدًا أن الجهاز التنفيذي بأكمله حريص على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالعمل المتواصل لتحسين مستوى وجودة حياة المواطنين والتعامل مع مشاكلهم عن قرب.



جدير بالذكر أن المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية قد قرر عقد لقاء أسبوعى مع المواطنين، على أن يُعقد يوم الثلاثاء من كل أسبوع، لبحث الشكاوى ومناقشة المقترحات بمراكز بنها وشبرا الخيمة والخانكة وطبقا لتاريخ التقدم، حيث سيتم أسبوعيا مقابلة 30 مواطنا طبقا لأولوية التقدم بالطلب بالمركز التكنولوجى وسوف تكون أماكن عقد اللقاءات بالمحافظة كالآتى بنها لمراكز ومدن (بنها وكفر شكر وطوخ وقها) شبرا لمراكز ومدن (أحياء شرق وغرب شبرا الخيمة وقليوب والقناطر الخيرية) الخانكه لمراكز ومدن (الخانكة وشبين القناطر والخصوص والعبور).

وأكد المحافظ خلال اللقاء أهمية التعاون بين المواطنين والأجهزة التنفيذية لتحقيق التنمية الشاملة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، كما شدد على ضرورة المتابعة المستمرة لتنفيذ القرارات الصادرة عن اللقاءات الجماهيرية.

