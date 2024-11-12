محافظ الدقهلية يكلف بتوفير مسكن وتقديم الحماية الاجتماعية لأسرة بلا مأوى

كلف اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، رئيس حي غرب المنصورة بالتنسيق مع التضامن الإجتماعي وسرعة التدخل لتوفير الحماية الاجتماعية لأسرة "بلا مأوى" متواجدة بمنطقة أبو الليل بالمنصورة.

ووجه محافظ الدقهلية وكيل وزارة التربية والتعليم باتخاذ الإجراءات اللازمة لإلحاق الأبناء بمراحلهم التعليمية المختلفة في المدارس الحكومية.

وتنفيذا لتوجيهات المحافظ، قام أحمد عبد العظيم رئيس حي غرب بالتنسيق مع التضامن الاجتماعي والتوجه لمكان تواجد الأسرة في مكان مهجور بمنطقة أبو الليل بالمنصورة، وبدراسة الحالة تبين أن محل ميلاد الأسرة هو محافظة سوهاج وجاءت للإقامة منذ فترة بإحدى قرى المحافظة وتتكون من الجد وابنته التي توفى زوجها وتركها مع أربع بنات.

وكلفت الدكتورة ماجدة جلالة وكيل وزارة التضامن بتنفيذ تكليفات محافظ الدقهلية واتخاذ اللازم وتقديم الدعم الكامل للأسرة من مستلزمات وقامت بتجهيز شقة سكنية لإقامتهم بإحدى قرى مركز المنصورة، وتجهيزها بما تحتاجه من أثاث ومن وسائل الاستضافة والإعاشة، مع متابعة الحالة بصفة دورية، وتوفير الرعاية الاجتماعية اللازمة.