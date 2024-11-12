مليون و80 ألف حالة استقبلتها مستشفيات الدقهلية خلال 3 أشهر (صور)

أعلن الدكتور تامر مدكور وكيل وزارة الصحة بمحافظة الدقهلية أن مستشفيات الدقهلية استقبلت نحو مليون و80 ألف و887 حالة بالعيادات الخارجية وأقسام الاستقبال وذلك خلال الأشهر الثلاثة المنتهية من العام الجاري.



وأضاف مدكور، أن عدد مرضى الاستقبال بلغ 290 ألفا، و330 حالة، فى حين تجاوز عدد المترددين على العيادات الخارجية 790ألفًا من بينهم 719ألف حالة بالعيادات الصباحبة ونحو 71 ألفًا بالمسائية.



كما أوضح وكيل الوزارة أنه تم إجراء نحو 7130 عملية، في حين بلغ عدد عمليات مبادرة إنهاء قوائم الانتظار بمستشفيات ميت غمر رمد المنصورة وبلقاس ما يقارب 567 عملية.

لافتًا إلى أن مستشفيات الدقهلية شهدت فى الآونة الأخيرة إدخال بعض الجراحات التخصصية الدقيقه بمستشفيات السنبلاوين وأجا والجمالية مثل جراحات الوجه والفكين والاوعية الدموية وجراحات المخ والأعصاب.

إجراء 120 ألف جلسة غسيل كلوي



واستطرد أنه تم إجراء 120 ألف جلسة غسيل كلوي في حين بلغ عدد حالات الولادة 1272 من بينها 483 حالة ولادة طبيعية، مشيرا أن عدد المرضى الذين قاموا بعمل تحاليل بمعامل المستشفيات بلغ ما يقارب من 159ألفًا.

200 جولة تفقدية خلال 3 أشهر



وتابع أنه تم تكثيف المرور الإشرافي لفرق إدارة المستشفيات ليصل إلى 200 جولة تفقدية خلال 3 أشهر تضمنت المرور على جميع المستشفيات التابعة، والبالغ عددها 31 مستشفى ما بين عام ومركزي ونوعي، للتأكد من تواجد الأطقم الطبية ومتابعة مؤشرات أداء المضادات الحيوية ودعم عمل فرق مكافحة العدوى والجودة بالمستشفيات علاوة على الاجتماع مع رؤساء الأقسام لمناقشة السلبيات والتوجيه بالحلول.



كما أشار وكيل الوزارة، إلى استكمال أعمال التطوير بمستشفيات دكرنس، طلخا , شبراهور , الكردى والمنزلة، مثمنًا جهود إدارة المستشفيات تحت إشراف دكتور أحمد البيلي وكيل المديرية للطب العلاجي، ودكتور السيد فاروق مدير إدارة المستشفيات، ودكتورة شيرين يحيى نائب مدير الإدارة.



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