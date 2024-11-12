الثلاثاء 12 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ أسيوط يكلف بتوفير 7 وحدات سكنية للمتضررين من انفجار محول بني شقير (فيديو)

محافظ يتفقد موقع
محافظ يتفقد موقع انهيار ٤ منازل بني شقير، فيتو

تفقد اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط منذ قليل موقع حادث انفجار محول كهرباء الخاص بسنترال قرية بني شقير التابعة لمركز منفلوط ما أسفر عن انهيار مبنى السنترال وتصدع 4 منازل مجاورة ومبنى الوحدة المحلية لقرية بني شقير بالإضافة إلى إصابة 7 أشخاص تم نقلهم إلى المستشفيات لتلقي العلاج.

 

وقوع انفجار في محول الكهرباء الخاص بسنترال قرية بني شقير

كان محافظ أسيوط قد تلقى إخطارًا من مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة بالمحافظة يفيد وقوع انفجار في محول الكهرباء الخاص بسنترال قرية بني شقير التابعة لمركز منفلوط.

 

وعلى الفور انتقل المحافظ على رأس الجهاز التنفيذي إلى موقع البلاغ يرافقه اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط، والمستشار إسلام عوض مستشار المحافظ لشئون الإعلام والاتصال السياسي والمتحدث الرسمي للمحافظة، ونواب رئيس المركز حيث تم الدفع بسيارات الإسعاف وقوات الحماية المدنية والإنقاذ البري ومعدات الوحدة المحلية لمركز منفلوط مدعومة بمعدات وحدة الإنقاذ ولتدخل السريع لاتخاذ اللازم ورفع الأنقاض وإخلاء المنازل المحيطة بالمنطقة، كما انتقلت وحدة الإغاثة بمديرية التضامن الاجتماعي والكهرباء والتليفونات.

 

 

انفجار المحول الداخلي الخاص بالسنترال أدى إلى انهيار مبنى السنترال

وقد تبين من المعاينة الأولية للحادث وقوع انفجار المحول الداخلي الخاص بالسنترال أدى إلى انهيار مبنى السنترال المكون من طابق واحد، وتصدع ٤ منازل مجاورة وجزء من مبنى الوحدة المحلية القديم للقرية وإصابة 7 أشخاص بإصابات متوسطة "كسور وكدمات" حيث تم نقلهم إلى مستشفى منفلوط ومستشفى أسيوط الجامعي لتلقي العلاج والرعاية الصحية.

 

 

تشكيل لجنة هندسية لمعاينة المنازل والمباني المجاورة

ووجه المحافظ بتشكيل لجنة هندسية لمعاينة المنازل والمباني المجاورة حفاظًا على سلامة المواطنين، كما كلف مسئولي التضامن الاجتماعي لتقديم المساعدات وصرف الإعانات العاجلة للمتضررين واتخاذ الإجراءات اللازمة لترميم المنازل المضارة مؤكدًا على تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية والمساعدة لأسر المصابين في الحادث متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين.

إصابة 7 أشخاص وانهيار جزئي بـ4 منازل حصيلة انفجار بمحول كهرباء بأسيوط

انهيار منزل نتيجة انفجار خط طرد صرف صحي بأسيوط وغرق العقارات المجاورة (صور)

 

كما قرر محافظ أسيوط توفير 7 وحدات سكنية بعمارات الأسر الأولى بالرعاية بقرية العتامنة بمركز منفلوط لنقل الأسر أصحاب المنازل المتضررة من الحادث إليها.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

أسيوط الحماية المدنية التضامن الاجتماعي السنترال الشبكة الوطنية للطوارئ اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط انهيار مبني محافظ أسيوط مستشفي منفلوط انفجار محول كهرباء سنترال منفلوط انهيار سنترال منفلوط

مواد متعلقة

فريق طبي بجامعة أسيوط ينجح في نقل رحم لفتاة تعاني من أورام (صور)

إصابة 7 أشخاص وانهيار جزئي بـ4 منازل حصيلة انفجار بمحول كهرباء بأسيوط

وصول ميكروسكوب جراحي بتكنولوجيا عالمية لمستشفى الرمد بأسيوط (صور)

أوقاف أسيوط تعقد ندوةعن الإدمان ومخاطره بمشاركة 500 إمام مسجد

محافظة أسيوط تبدأ حملة صيانة أعمدة الإنارة وتركيب كشافات كهرباء جديدة بالقرى

انطلاق حملة للتسوية ووضع بلدورات وانترلوك لشارع داير ساحل سليم أسيوط

محافظ أسيوط يكرم الطلاب المتفوقين ويمنحهم مكافآت مالية (صور)

محافظة أسيوط تضع آلية لتخزين نواتج ورشة إصلاح السيارات

الأكثر قراءة

ارتفاع مفاجئ لأسعار صرف الدولار بالبنوك المصرية، وصل لهذا السعر فى 5 بنوك

تعرف على سعر كيلو النحاس الأحمر اليوم الثلاثاء بالسوق المحلية

فخري الفقي: مصر مؤهلة للحصول على تمويل استثنائي من صندوق النقد بفائدة مخفضة

بعد إحالته للمحاكمة العاجلة، تفاصيل صفع عمرو دياب لمعجب وهل كانت هناك حملة ممنهجة ضد الهضبة؟

انخفاض أسعار 5 سلع في الأسواق

بعد الانخفاضات الأخيرة نشتري ولا نبيع الذهب؟ خبير يجيب

تبدأ من 60 جنيهًا، تعرف على أسعار زجاجة الزيت في الأسواق

بلدياتك من نجريج، موقف كوميدي لـ محمد صلاح مع مشجع مصري لليفربول (فيديو)

منوعات

المزيد

إقرار قانون روسي يحظر التشجيع على عدم الإنجاب

تحذير جديد في مناطق إسبانية من خطورة الأمطار الغزيرة

الصين تصمم دمى بشرية يمكنها عرض الملابس على منصة متحركة (فيديو)

رائد فضاء يوضح سبب دخول طاقم كرو 8 للمستشفى بعد عودتهم للأرض

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار أسعار السكر اليوم الثلاثاء في الأسواق

تعرف على سعر كيلو النحاس الأحمر اليوم الثلاثاء بالسوق المحلية

سعر طن القصدير اليوم الثلاثاء بالبورصات العالمية

تعرف على سعر كيلو النحاس الأحمر اليوم الثلاثاء بالسوق المحلية

المزيد

انفوجراف

إبراهيم عادل البديل الذهبي بتشكيلة منتخب مصر تحت قيادة حسام حسن (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم جمع الزيتون في المنام وعلاقته بالكثير من الخير والرزق

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة "حبر الأمة" عبد الله بن عباس (1 – 3)

ما هي أسماء الله الحسنى ومعانيها؟ الشيخ محمد سيد طنطاوي يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads