محافظ أسيوط يكلف بتوفير 7 وحدات سكنية للمتضررين من انفجار محول بني شقير (فيديو)

تفقد اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط منذ قليل موقع حادث انفجار محول كهرباء الخاص بسنترال قرية بني شقير التابعة لمركز منفلوط ما أسفر عن انهيار مبنى السنترال وتصدع 4 منازل مجاورة ومبنى الوحدة المحلية لقرية بني شقير بالإضافة إلى إصابة 7 أشخاص تم نقلهم إلى المستشفيات لتلقي العلاج.

وقوع انفجار في محول الكهرباء الخاص بسنترال قرية بني شقير

كان محافظ أسيوط قد تلقى إخطارًا من مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة بالمحافظة يفيد وقوع انفجار في محول الكهرباء الخاص بسنترال قرية بني شقير التابعة لمركز منفلوط.

وعلى الفور انتقل المحافظ على رأس الجهاز التنفيذي إلى موقع البلاغ يرافقه اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط، والمستشار إسلام عوض مستشار المحافظ لشئون الإعلام والاتصال السياسي والمتحدث الرسمي للمحافظة، ونواب رئيس المركز حيث تم الدفع بسيارات الإسعاف وقوات الحماية المدنية والإنقاذ البري ومعدات الوحدة المحلية لمركز منفلوط مدعومة بمعدات وحدة الإنقاذ ولتدخل السريع لاتخاذ اللازم ورفع الأنقاض وإخلاء المنازل المحيطة بالمنطقة، كما انتقلت وحدة الإغاثة بمديرية التضامن الاجتماعي والكهرباء والتليفونات.

انفجار المحول الداخلي الخاص بالسنترال أدى إلى انهيار مبنى السنترال

وقد تبين من المعاينة الأولية للحادث وقوع انفجار المحول الداخلي الخاص بالسنترال أدى إلى انهيار مبنى السنترال المكون من طابق واحد، وتصدع ٤ منازل مجاورة وجزء من مبنى الوحدة المحلية القديم للقرية وإصابة 7 أشخاص بإصابات متوسطة "كسور وكدمات" حيث تم نقلهم إلى مستشفى منفلوط ومستشفى أسيوط الجامعي لتلقي العلاج والرعاية الصحية.

تشكيل لجنة هندسية لمعاينة المنازل والمباني المجاورة

ووجه المحافظ بتشكيل لجنة هندسية لمعاينة المنازل والمباني المجاورة حفاظًا على سلامة المواطنين، كما كلف مسئولي التضامن الاجتماعي لتقديم المساعدات وصرف الإعانات العاجلة للمتضررين واتخاذ الإجراءات اللازمة لترميم المنازل المضارة مؤكدًا على تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية والمساعدة لأسر المصابين في الحادث متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين.

كما قرر محافظ أسيوط توفير 7 وحدات سكنية بعمارات الأسر الأولى بالرعاية بقرية العتامنة بمركز منفلوط لنقل الأسر أصحاب المنازل المتضررة من الحادث إليها.

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