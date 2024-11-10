محافظ أسيوط يحيل 4 أطباء بمستشفى الغنايم المركزي للتحقيق

واصل اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط، جولاته الميدانية على المستشفيات لمتابعة انتظام سير العمل وتواجد الأطقم الطبية والاطمئنان على مستوى جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى، وفاجأ مستشفى الغنايم المركزي في الثانية صباحًا وقرر إحالة 4 أطباء للتحقيق لتركهم العمل مما أثر على تقديم الخدمة الطبية للمرضى والمترددين.

محافظ أسيوط يتفقد أقسام مستشفى الغنايم

حيث تفقد محافظ أسيوط أقسام المستشفى المختلفة ومنها الاستقبال العام والطوارئ ووحدة المبتسرين وحدة العناية المركزة ومعمل الكيمياء وتبين عدم وجود أطباء في الأقسام المختلفة بالنوبتجية المسائية في المستشفى لمتابعة الحالات ووجود طبيب الإستقبال فقط وعلى الفور قرر إحالة جميع الأطباء العاملين في النوبتجية المسائية للتحقيق لتقصيرهم في أداء واجبهم الوظيفي وتركهم العمل والغياب بدون إذن رسمي مما أدى إلى توقف تقديم الخدمة الطبية بعدد من الأقسام.

وأكد أبوالنصر أنه سيواصل جولاته المفاجئة على المستشفيات بالمراكز والمدن والقرى لمتابعة انتظام العمل واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال وقائع الإهمال والتقصير في العمل وإثابة المتميزين في عملهم مشيرًا إلى أنه لن يسمح بأي تهاون أو تقصير في منظومة العمل بكافة القطاعات بالمحافظة وعلى رأسها القطاع الطبي للارتقاء بالخدمات المقدمة للمرضى.

وقال المحافظ، إن المرحلة الحالية تحتاج منا جميعًا الجد والاجتهاد في العمل وتضافر كافة جهود الجهات المعنية من أجل تقديم خدمات تليق بأهالينا وتوفر حياة كريمة لهم مؤكدًا أن الدولة تقدم كافة سبل الدعم للمستشفيات التي تخدم قطاعًا عريضًا من المواطنين للنهوض بالمنظومة الصحية بالمحافظة.