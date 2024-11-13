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حوادث

تفريغ كاميرات المراقبة لكشف جريمة العثور على طفل حديث الولادة ببولاق

العثور على طفل حديث
العثور على طفل حديث الولادة ببولاق، فيتو

تواصل أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة جهودها في كشف ملابسات واقعة العثور على طفل حديث الولادة بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور، من خلال فريق لجمع التحريات والمعلومات وتفريغ كاميرات المراقبة الموجودة بمحيط مكان العثور على الطفل داخل كرتونة، ومناقشة شهود العيان لضبط مرتكبي الجريمة.

وكانت قد عثرت الأجهزة الأمنية على طفل حديث الولادة في الشارع، بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور.

البداية كانت بتلقي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة اللواء محمد الشرقاوي إخطارًا من رئيس قطاع غرب العميد عمرو حجازي يفيد فيه العثور على طفل حديث الولادة بالشارع.

على الفور انتقل المقدم أحمد عصام رئيس المباحث والقوة المرافقة له إلى مكان الواقعة وتبين عثور الأهالي على طفل حديث الولادة ملفوف ببطانية داخل كرتونة والحبل السري مربوط به وحالته جيدة، وتولت النيابة التحقيقات.

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اجهزة البحث الجنائي العثور علي طفل حديث الولادة بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور كاميرات المراقبة

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