تفريغ كاميرات المراقبة لكشف جريمة العثور على طفل حديث الولادة ببولاق
تواصل أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة جهودها في كشف ملابسات واقعة العثور على طفل حديث الولادة بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور، من خلال فريق لجمع التحريات والمعلومات وتفريغ كاميرات المراقبة الموجودة بمحيط مكان العثور على الطفل داخل كرتونة، ومناقشة شهود العيان لضبط مرتكبي الجريمة.
وكانت قد عثرت الأجهزة الأمنية على طفل حديث الولادة في الشارع، بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور.
البداية كانت بتلقي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة اللواء محمد الشرقاوي إخطارًا من رئيس قطاع غرب العميد عمرو حجازي يفيد فيه العثور على طفل حديث الولادة بالشارع.
على الفور انتقل المقدم أحمد عصام رئيس المباحث والقوة المرافقة له إلى مكان الواقعة وتبين عثور الأهالي على طفل حديث الولادة ملفوف ببطانية داخل كرتونة والحبل السري مربوط به وحالته جيدة، وتولت النيابة التحقيقات.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.