تأجيل محاكمة سايس جراج لاتهامه بقتل شخص في القليوبية

قررت محكمة جنايات بنها، الدائرة الثانية، تأجيل محاكمة سايس جراج لاتهامه بقتل شخص بسبب خلافات سابقة بينهما باستخدام سلاح أبيض "سكين"، وسرقة هاتفين محمولين لشخصين أثناء تدخلهما للدفاع عن المجني عليه بدائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية، لجلسة غدا الأربعاء للنطق بالحكم.

تأجيل محاكمة سايس جراج لاتهامه بقتل شخص



صدر القرار برئاسة المستشار عادل على ماهر، وعضوية المستشارين أحمد خلف محمد عبد اللطيف، مصطفي سعيد عبد الحميد الخدل، وسامح أحمد عبد الوهاب حليمة، وأمانة سر محمد الخضرى، ولطيف عبد الجواد.

الإحالة إلى المحاكمة الجنائية

أحالت النيابة العامة للمحاكمة الجنائية المتهم "عرفه أ ع"، 37 سنة، سايس جراج، مقيم القلج مركز الخانكة، في القضية رقم 9930 لسنة 2024 جنايات مركز الخانكة، والمقيدة برقم 606 لسنة 2024 حصر كلي شمال بنها، لأنه في يوم 17 / 4 / 2023، بدائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية، قتل المجنى عليه وحيد خليل محمود الوكيل، عمدًا مع سبق الإصرار.

وجاء في أمر الإحالة، أنه على إثر خلاف سابق بين المتهم والمجني عليه، عقد الأول العزم وبيت النية على قتله، وأعد لذلك سلاحًا أبيض "سكين"، ونفاذًا لما انعقدت عليه عزائمه توجه للمكان الذي أيقن سلفًا تواجده فيه، وما أن ظفر به سدد له عدة طعنات بالسلاح الأبيض إحرازه، بنية إزهاق روحه، فأحدث إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.

وأوضح أمر الإحالة، أن المتهم سرق أموالًا منقولة هي "هاتفين محمولين"، والمبينين وصفًا وقيمة بالأوراق والمملوكين للمجني عليهما أحمد البدوى محمود الجدع، وحسانين حسن محمد حسن، وكان ذلك بطريق الإكراه الواقع عليهما، بأن أشهر في وجههما سلاح أبيض "سكين" وهددهما بها، وتمكن بتلك الوسيلة القسرية من بث الرعب في نفسيهما وشل مقاومتهما والاستيلاء على المسروقات على النحو المبين بالتحقيقات، كما أحرز بغير ترخيص سلاحًا أبيض "سكين" دون مسوغًا قانونيًا.

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