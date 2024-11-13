الشبان العالمية بالقليوبية تطلق مبادرة "انت قدها" بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي

دشنت هيئة الشبان العالمية بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي بالقليوبية، مبادرة "انت قدها" لرعاية ذوي الهمم والتي انطلقت هذا الاسبوع بعدد من الفاعليات لدعم أبناء الهيئة من ذوي الهمم وتستمر حتى انطلاق الاحتفالية الكبري باليوم العالمي لذوي الاعاقة مطلع شهر ديسمبر المقبل والتي تشهد عددا من الفقرات من ضمنها إعلان أول رابطة لرعاية ذوي الهمم بين مؤسسات المجتمع المدني بالقليوبية.

الاحتفال باليوم العالمي لذوي الإعاقة



أشارت أميمة رفعت وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالقليوبية في بيان إلى أن المبادرة تتم بالتنسيق بين هيئة الشبان العالمية برئاسة المستشار مصطفى عبد الحميد فرج رئيس مجلس إدارة الهيئة بالقليوبية والممثل القانوني والمديرية تحت رعاية المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، مشيرة إلى أنه يتم الإعداد حاليا لإطلاق احتفالية كبرى مطلع ديسمبر المقبل تزامنا مع اليوم العالمي لذوي الإعاقة حيث سيتم دعوة عدد من جهات المجتمع المدني المعنية بتقديم الخدمات ورعاية ذوي الهمم وإعلان إنشاء أول رابطة لخدمة ورعاية واحتضان ذوي الهمم بالمحافظة، بهدف نشر مبادرة الشبان العالمية بالقليوبية وإيصالها إلى كافة أبناء المحافظة.

اوضحت ان مبادرة بداية لبناء الإنسان المصري أحد أهم المبادرات الرئاسية في مجال التنمية البشرية والتي تعمل علي الارتقاء بالمواطن، توفير كافة الخدمات الاجتماعية والمجتمعية لتحسين الحياة.

وأضافت أن المبادرة الجديدة تسعى إلى مد الحماية الاجتماعية لأبنائنا من ذوي الهمم، داعية كافة أطراف المجتمع المعنية للمشاركة في المبادرة والرابطة.

قال مصطفى عبد الحميد فرج رئيس مجلس إدارة هيئة الشباب بالقليوبية، في بيان له إن الفاعليات انطلقت هذا الأسبوع ضمن المبادرة الرئاسية بداية في إطار محور بناء الإنسان والاهتمام بذوي الهمم، مشيرا أن الفاعليات شملت النواحي النفسية والتربوية للأطفال وأسرهم للوقوف على أهم التحديات التي تواجههم، بالإضافة إلى اكتشاف المواهب في النواحي الإعلامية والفنية والتربية الرياضية والموسيقية من خلال ورش عمل وتوفير بيئة عمل مشجعة وداعمة لهم تسهل عليهم بالاضافة الي تطويع المباني التابعة للهيئة لتكون ملائمة لذوي الهمم بالإضافة إلى تنظيم باب مسابقة للابتكار والتطوير بين طلاب مدارس الهيئة المبدعين والمبتكرين لتقديم منتجات ذكية واستغلال الذكاء الاصطناعي لخدمة اشقائهم من ذوي الهمم وتحسين حياتهم عبر الحلول الذكية لمواجهة الإعاقة وتطويعها بمختلف درجاتها وأشكالها.

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