حبس طالب بتهمة دهس شخص أثناء عبوره الشارع بمدينة نصر

أمرت نيابة مدينة نصر بحبس طالب متهم بدهس شخص أثناء عبوره الشارع بمدينة نصر 4 أيام على ذمة التحقيق وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة وصرحت بدفن جثة المجني عليه عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية.

تلقى قسم شرطة مدينة نصر أول بلاغًا بوقوع حادث مروري أسفر عن متوفى بدائرة القسم، بالفحص تبين أنه حال عبور أحد الأشخاص إحدى الطرق بدائرة القسم إصطدمت به سيارة "ولاذت بالفرار" نتج عن ذلك إصابته التى أودت بحياته.



بإجراء التحريات تم تحديد وضبط السيارة وقائدها طالب، مقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.