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ثقافة وفنون

"دينزل واشنطن" ينضم لطاقم عمل فيلم BlackPanther3

دينزل واشنطن، فيتو
دينزل واشنطن، فيتو

 Black Panther ،  أعلن الممثل الشهير "دينزل واشنطن"، عن انضمامه رسميا لطاقم عمل فيلم  BlackPanther3، موضحا أن المخرج "رايان كوجلير" بدأ بكتابة دوره في الفيلم.

الجزء الثالث لفيلم مارفل BlackPanther

وبدأت استديوهات مارفل في إنتاج الجزء الثالث من أفلام السلسلة الشهيرة، ويعكف المخرج “رايان كوجلير” حاليا، على العمل في مراحل التطوير الأولية للشكل العام الذي سيكون عليه الجزء الثالث.

فيما قال الممثل مايكل بي جوردان مؤدي شخصية Killmonger، والتي ظهرت في الجزء الأول وحققت نجاحا كبيرا، بأنه يتوقع أن يعود مرة آخرى للعمل مع استديوهات مارڤل، وذلك وسط تكهنات بعودته في الجزء الثالث.

هل تنتج مارفل جزءًا ثانيًا من مسلسل Agatha All Along؟

تريلر تشويقي لفيلم مارفل DAREDEVIL: BORN AGAIN

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