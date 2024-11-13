مدافع عربي على رأس المرشحين لتدعيم صفوف ريال مدريد

كشفت تقارير أن الدولي المغربي نايف أكرد، نجم ريال سوسيداد، دخل ضمن قائمة المرشحين لدعم صفوف ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

أكرد على رأس المرشحين لتدعيم ريال مدريد

ووفقًا لما نقله موقع "Fichajes" الإسباني، فإن أكرد ضمن المرشحين لارتداء قميص الفريق الملكي بعد تزايد إصابات مدافعيه في الفترة الماضية، معتبرا أن اللاعب المغربي يعد واحدًا من بين أفضل المدافعين في الدوري الإسباني.

وأوضحت التقارير، أن أكرد بإمكانه أن يكون حلًا رائعًا لمشاكل دفاع "الميرنغي"، الذي سيفتقد لكل من البرازيلي إدير ميليتاو الذي انتهى موسمه بعد تعرضه لتمزق في الرباط الصليبي في الجولة الماضية أمام أوساسونا، إلى جانب غياب النمساوي دافيد ألابا بسبب الإصابة، والإصابة أيضًا التي ضربت داني كارفخال.

وتابع التقرير: "يتماشى أسلوب أكرد، مع خبرته في المنافسات الأوروبية ودفاعه القوي، بشكل جيد مع فريق كارلو أنشيلوتي، الذي يحتاج إلى مدافع قادر على تلبية المتطلبات العالية للفريق، قد تصبح إمكانية إنهاء إعارة اللاعب مع ريال سوسيداد وانتقاله إلى النادي الملكي حقيقة إذا أبدى ريال مدريد اهتمامه وقرر التعاقد معه في فترة الانتقالات الشتوية".

وأردف: "إذا تم تنفيذ هذه الصفقة، فسيحصل ريال مدريد على مدافع في قمة نضجه الكروي، مع خبرة في الدوري الإسباني وجاهز لمواجهة تحديات المنافسة الأوروبية، ويُنظر إلى النجم المغربي على أنه لاعب يمكنه ليس فقط تخفيف المشاكل الدفاعية للفريق الملكي، بل أيضًا إضافة الجودة إلى خط الدفاع الذي يحتاج إلى الاستقرار".



وقدم نايف أكرد مستوى مميزًا في المباراة التي فاز بها فريقه ريال سوسيداد على ضيفه برشلونة 1-0، الأحد الماضي، ضمن مباريات الأسبوع 13 من منافسات الدوري الإسباني.

وانتقل الدولي المغربي إلى ريال سوسيداد في الانتقالات الصيفية الماضية، كلاعب معار لموسم واحد من وست هام يونايتد الإنجليزي، الذي يمتلك عقده حتى 30 يونيو من عام 2027.

وشارك نايف أكرد في 12 مباراة مع ريال سوسيداد في الموسم الكروي الحالي في البطولات جميعها.