موعد ومكان تشييع جنازة الحاجة سميحة شقيقة شيخ الأزهر

حددت أسرة الحاجة سميحة الشقيقة الكبرى لدى شيخ الأزهر الشريف الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب موعد صلاة الجنازة صباح اليوم الأربعاء.

وفاة شقيقه شيخ الأزهر الكبرى

أكد أحد أفراد أسرة شقيقة شيخ الأزهر الكبرى، لـ بوابة «فيتو» أنه من المقرر أن يؤدي المواطنين صلاة الجنازة في تمام الساعة الثامنة صباح اليوم الأربعاء، داخل ساحة آل الطيب بالقرنة غرب الأقصر مسقط رأسها ومن نقلها إلى مثواها الأخير بمقابر العائلة بالقرنة.

وتوفيت الحاجة سميحة الطيب عن عمر يناهز 90 عامًا إبنة مركز القرنة بالبر الغربي لمحافظة الأقصر، الشقيقة الكبرى لفضيلة الإمام الاكبر شيخ الأزهر الدكتور أحمد محمد أحمد الطيب الحساني، وذلك بعد صراع مع المرض.

وكانت عملت بوابة «فيتو» من مصادرها الخاصة أن الحاجة سميحة شقيقة الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، كانت تعرضت لوعكة صحية على إثرها نقلت إلى مستشفى الكرنك الدولي بمدينة الأقصر التابعة لهيئة الرعاية الصحية، وخضعت تحت إشراف طبي لمدة 10 أيام داخل العناية المركزة كما أنها كانت مصابة بأمراض الضغط والسكر المزمنة.

وخيم الحزن الشديد على مركز القرنة غرب الأقصر مسقط رأس شقيقة شيخ الأزهر الكبرى، حزنًا على فراقها واكتست القرية بأكملها بالسواد، فيما تحولت صفحات التواصل الاجتماعي إلى سرادق عزاء.