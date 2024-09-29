الأحد 29 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

ملعب ميتلايف يستضيف نهائي مونديال الأندية 2025

ملعب ميتلايف،فيتو
ملعب ميتلايف،فيتو

كأس العالم للأندية 2025، أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم، فيفا، عن استضافة ملعب ميتلايف في نيوجيرسي، على بعد خمسة أميال من مدينة نيويورك نهائي بطولة كأس العالم للأندية، في نظامها الجديد والتي ستنطلق العام المقبل.

وتستضيف الولايات المتحدة الأمريكية النسخة الأولى من كأس العالم للأندية، في شكله الجديد، بمشاركة 32 فريقا بمشاركة الأهلي خلال الفترة بين 15 يونيو وحتى 13 يوليو المقبل.


ويمثل الأهلي قارة إفريقيا في مونديال الأندية، إلى جانب الوداد المغربي، الترجي التونسي وصن داونز الجنوب إفريقي.

 

وتتضمن تلك البطولة كذلك 4 فرق آسيوية، 12 ناديًا من قارة أوروبا، 4 فرق من الكونكاكاف (أمريكا الشمالية والوسطى وجزر الكاريبي)، فريق من أوقيانوسيا، 6 فرق من أمريكا الجنوبية، إلى جانب فريق يمثل البلد المضيف.

وضمن 30 فريقًا تأهلهم إلى البطولة المرموقة، حيث يتبقى مقعدين فقط في الوقت الحالي.

 

وسيتم تقسيم الـ32 فريقًا، في البطولة، على 8 مجموعات، حيث تضم كل مجموعة 4 فرق، ويتأهل صاحب الصدارة والوصافة في كل مجموعة إلى دور الـ16.

وستكون مرحلة خروج المغلوب، من دور الـ16 إلى النهائي، مكونة من مباراة واحدة، ولا توجد مباراة لتحديد المركز الثالث.

وكشف فيفا، في بيان رسمي، عن الملاعب التي ستشهد استضافة النسخة الأولى من بطولة كأس العالم للأندية، في ثوبها الجديد.


ووفقا لما جاء عبر البيان، فإن 12 ملعبًا سيستضيف منافسات كأس العالم للأندية 2025، والبالغ عددها 63 مباراة.


 

ملاعب كأس العالم للأندية 2025
 

ملعب مرسيدس بنز.

ملعب بنك أمريكا.

ملعب تي كيو إل.

ملعب روز بول.

ملعب هارد روك.

ملعب جيوديس بارك.

ملعب ميتلايف.

ملعب كامبينج وورلد.

ملعب إنتر أند كو.

ملعب لينكون فاينانشال فيلد.

ملعب لومن فيلد.

ملعب أودي فيلد.

 

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

كأس العالم للأندية 2025 الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا ملعب ميتلايف نهائي بطولة كأس العالم للأندية الولايات المتحده الامريكيه مونديال الأندية

مواد متعلقة

"فيفا" يكشف مساء اليوم عن المدن والملاعب التي تستضيف كأس العالم للأندية

السبت المقبل، فيفا يعلن ملعب افتتاح ونهائي كأس العالم للأندية 2025

الأكثر قراءة

إعلام فرنسي يكشف جنسية جاسوس أبلغ إسرائيل بمعلومات موقع حسن نصر الله

خالد جلال: الزمالك يحتاج صفقتين وناصر منسي ذكرني بـ فلافيو

الظهور الأخير لـ حسن نصر الله قبل استشهاده (فيديو)

أمي التانية وتاج راسي، شقيق شيرين عبد الوهاب يرد على اعتذارها

سقوط أمطار خفيفة على هاتين المنطقتين اليوم

روح الفانلة السوداء، تعليق ناري لـ عمرو أديب بعد فوز الزمالك بالسوبر الإفريقي

تجديد حبس 3 عمال بتهمة قتل صديقهم في العمل بالتجمع الخامس 45 يوما

محمد طارق: هناك صفقات قادمة للزمالك

منوعات

المزيد

روسيا بصدد تطوير دبابة روبوتية تستخدم الذكاء الاصطناعي

أصبحت مركز اهتمام ملايين المشجعين، شرطية تخطف الأنظار في مباراة كرة قدم بالدوري الكولومبي (صور)

ضحايا الاعتداءات الجنسية في بلجيكا يطالبون البابا فرنسيس برد اعتبارهم

تنتج 1800 طن، افتتاح أول مزرعة عمودية للفراولة

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار النحاس بالسوق المحلية اليوم السبت 28/9/2024

أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم السبت 28/9/2024

سعر الأرز اليوم السبت 28 سبتمبر 2024 بالأسواق

سعر طن القصدير اليوم السبت 28 سبتمبر 2024 بالبورصات العالمية

المزيد

انفوجراف

كلمة نارية لـ وزير الخارجية أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم الأحد 29-9-2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم الأحد 29-9-2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الأحد 29 - 9- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية