الأجانب صداع في رأس إدارة الأهلي.. إصابات متكررة لأشرف داري.. أزمة في عقد علي معلول.. محاولات فاشلة لبيع بيرسي تاو.. وغموض حول رضا سليم

لم تخلُ الأجواء داخل النادي الأهلي خلال الفترة الاخيرة من أزمات اللاعبين الأجانب، والتي أصبحت سيناريو متكرر على طاولة مجلس إدارة القلعة الحمراء.

إصابات أشرف داري

وأصبحت إصابات المغربي أشرف داري المنضم حديثا إلي القلعة الحمراء خلال الانتقالات الصيفية الأخيرة أبرز الأزمات التي تواجه إدارة القلعة الحمراء.

ولم يشارك أشرف داري مع الأهلي منذ انضمامه للفريق سوا لدقائق عدة حينما حل بديلا خلال مباراة القلعة الحمراء أمام فريق العين الإماراتي.

وكانت الإصابات وراء عدم مشاركة اشرف داري رفقة القلعة الحمراء، وذلك بعد تعرض اللاعب للإصابة علي مستوي كاحل القدم ثلاث مرات منذ انضمامه للفريق.

وبسبب تكرار إصابات أشرف داري بشكل مستمر أثارت أزمة داخل الأهلي والذي أضطر إلي فرض حظر إعلامي حول موقف اللاعب، بجانب طلب محمود الخطيب رئيس النادي تقريرا طبيا حول إصابة اللاعب.

أزمة علي معلول

بينما كانت على رأس أزمات اللاعبين الأجانب داخل النادي الأهلي، أزمة علي معلول ظهير أيسر الفريق خاصة بعد رفع أسم اللاعب من قائمة الأحمر بسبب عدم جاهزيته نظرا لخضوعه لبرنامج تأهيلي بعد الإصابة التي تعرض لها أمام الترجي في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا والتي حققها القلعة الحمراء.

واشتعلت أزمة علي معلول مع الأهلي بعد تصريحات المدير الرياضي للأهلي محمد رمضان والتي ألمح خلالها إلي اقتراب رحيل اللاعب عن صفوف الفريق في نهاية الموسم وان امر استمرار متوقف علي جاهزية اللاعب الفنية مع الفريق.

وكان مصدر داخل الجهاز الفني للأهلي أن على معلول الظهير الأيسر للفريق ينتظر انتظامه فى التدريبات الجماعية وتعافيه تماما من الإصابة فى وتر أكيلس من أجل تحديد موعد لعقد جلسة مع رئيس النادي محمود الخطيب من أجل الوقوف على مستقبله مع القلعة الحمراء.

أضاف المصدر: معلول يرفض الاجتماع مع محمد رمضان المدير الرياضى بعد تصريحات الأخير ضد اللاعب التونسي ويؤكد للمقربين منه أنه ينتظر إعلان جاهزيته من أجل الجلوس مع رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب لتحديد خطوته المقبلة سواء بالقيد مجددا فى يناير أو السماح له بالرحيل.

تعليق ملف بيرسي تاو

واستقر النادي الأهلي على عدم مفاتحة بيرسي تاو لاعب الفرق في ملف رحيله وعدم تجديد تعاقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي.

وكان مصدر داخل الأهلي أوضح أن أسباب تعليق ملف بيرسي تاو أن الموسم لم ينتهِ والجهاز الفني في حاجة إلى جميع لاعبيه ولكن هذا الأمر لا يعني استمرار بيرسي تاو وتجديد تعاقده خاصة وأن هناك استقرار على رحيل اللاعب ولكن لن يتم مفاتحة اللاعب في هذا الأمر.

غموض حول موقف رضا سليم

وساد الغموض حول رضا سليم جناح الفريق خلال الفترة الأخيرة، بشأن استمراره أو رحيله خاصة بعد تلاقيه العديد من العروض من أندية مغربية للحصول على خدماته خلال الانتقالات القادمة

وبعد انتشار اخبار رحيل اللاعب عن الاهلي اكد مصدر انه رضا سليم يرغب في مستمر بصفوف الفريق ولا يفكر في الرحيل في ميركاتو الشتاء القادم رغم عدم حصوله على فرصة المشاركة بشكل أساسي.

أضاف: رضا سليم يمتلك بعض العروض العربية بجانب عروض من أندية مغربية ولكنه يضع الاستمرار في صفوف الأهلي أولوية بالنسبة له.