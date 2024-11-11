الإثنين 11 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

رضا سليم يحسم موقفه من الرحيل عن الأهلي فى يناير

رضا سليم
رضا سليم

النادي الأهلي، قال مصدر مقرب من رضا سليم لاعب الأهلي إنه مستمر في صفوف الفريق ولا يفكر في الرحيل في ميركاتو الشتاء القادم رغم عدم حصوله على فرصة المشاركة بشكل أساسي.

أضاف: رضا سليم يمتلك بعض العروض العربية بجانب عروض من أندية مغربية ولكنه يضع الاستمرار في صفوف الأهلي أولوية بالنسبة له.

وحصل وسام أبو علي مهاجم الأهلي على وعد من مسئولي ناديه ببحث مسألة تعديل عقده ماليًّا وترضيته بعد تألقه مع الفريق مؤخرًا ولتعويضه عن العروض الإحترافية التى وصلته مؤخرًا ورفضها اللاعب من اجل استكمال مشواره مع القلعة الحمراء.

يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي تدريباته الأحد المقبل استعدادًا لمواجهة الاتحاد السكندري المرتقبة فى مسابقة الدوري المصري الممتاز.

حدد مارسيل كولر المدير الفني للأهلي بعد غد الإربعاء موعدًا للعودة إلى القاهرة قادمًا من سويسرا استعدادًا لقيادة تدريبات الفريق من جديد، حيث سافر المدرب السويسري عقب مباراة زد الأخيرة مستغلًا فترة توقف الدوري والراحة السلبية التى حصل عليها الفريق لمدة أسبوع.

 

قال مصدر داخل الأهلي: إن رامي ربيعة مدافع الفريق سيكون جاهزًا لقيادة دفاع الأهلي في مباراة الاتحاد السكندري المقبلة في الدوري، مؤكدًا أن اللاعب اقترب من إنهاء برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة العضلية التي تعرض لها فى مباراة زد الأخيرة.

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر لخوض مباراة الاتحاد السكندري في ثالث جولات الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي المقبلة في الدوري والقناة الناقلة

 ويلتقي النادي الأهلي نظيره فريق الاتحاد السكندري يوم الجمعة الموافق 22 نوفمبر الجاري في تمام الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، في الجولة الثالثة من مسابقة الدوري المصري الممتاز وتنقل المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس الناقل الحصري لجميع مباريات الدوري المصري الممتاز.

وفاز الأهلي مؤخرًا على زد بهدف نظيف سجله طاهر محمد طاهر فى الدقيقة 11 من أحداث المباراة التى جمعت الفريقين على ستاد المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة الثانية من مباريات الدوري.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

كولر اخبار الأهلي النادي الأهلي رضا سليم الأهلي

مواد متعلقة

رسالة كولر إلى طاهر محمد طاهر بعد انضمامه لمنتخب مصر

الأكثر قراءة

رضا سليم يحسم موقفه من الرحيل عن الأهلي فى يناير

سعر الدولار اليوم الإثنين 11 نوفمبر 2024 في 5 بنوك

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة السيدة عائشة (3 – 4)

مفيش شغل، فنانة تخرج عن صمتها وتكشف تفاصيل مكالمة النقيب

مدير تعليم طهطا: سد عجز المدرسين نهائيًا والعمال والإداريين قريبًا

انتهيتم، توفيق عكاشة يكشف آخر رسائله للإخوان المسلمين ويحذر مذيعين مصريين بقناة الجزيرة

إحالة أوراق المتهم بقتل 3 مصريين في قطر للمفتي

علي جمعة يكشف حقيقة إسقاط الصوفية لفريضة الصلاة لمشقة العبادة

منوعات

المزيد

مخلوق غامض يبث الرعب في قلوب سكان ولاية فيرجينيا الأمريكية

قصة تحول عشبة المتة الأمريكية إلى مشروب شعبي لدى بلاد الشام

حكاية خطأ تقني كاد يتسبب في حرب نووية

بايدن يتعرض لموقف محرج على رمال شاطئ ديلاوير (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الأرز اليوم الإثنين في السوق المحلية

أسعار السكر اليوم الإثنين 11 نوفمبر 2024 في الأسواق

سعر النحاس بالسوق المحلية اليوم الأحد 10/11/2024

أحدث أسعار الألومنيوم اليوم الأحد بالسوق المحلي

المزيد

انفوجراف

محمد صلاح وعمر مرموش ينفردان برقم قياسي في أوروبا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

علي جمعة يكشف حقيقة إسقاط الصوفية لفريضة الصلاة لمشقة العبادة

«فنادته الملائكة»، الشعراوي يوضح كيف يكون الصوت من الملأ الأعلى (فيديو)

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة السيدة عائشة (3 – 4)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads