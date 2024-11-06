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رياضة

ميكالي يعلن تشكيل منتخب الشباب لودية تنزانيا

منتخب مصر للشباب
منتخب مصر للشباب مواليد 2005، فيتو

منتخب الشباب، أعلن البرازيلي روجيرو ميكالي تشكيل منتخب مصر للشباب مواليد 2005 في مباراته الودية الأولى أمام منتخب تنزانيا للشباب والتي تأتي استعدادا لبطولة شمال أفريقيا تحت 20 عاما المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية للشباب.

 

تشكيل منتخب الشباب أمام تنزانيا

ويبدأ منتخب الشباب مواليد 2005 مباراته أمام تنزانيا بتشكيل مكون من:

تشكيل منتخب الشباب بودية تنزانيا، فيتو
تشكيل منتخب الشباب بودية تنزانيا، فيتو

موعد مباراة منتخب الشباب أمام تنزانيا

تنطلق مباراة منتخب الشباب مواليد 2005 أمام تنزانيا في الثامنة مساء على ملعب الدفاع الجوي. 

روجيرو ميكالي، فيتو
روجيرو ميكالي، فيتو

 

إسلام الشاطر مديرا لمنتخب الشباب 

 وعلى صعيد متصل قرر مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام رئيس الاتحاد تعيين الكابتن إسلام الشاطر نجم المنتخب الوطني والأهلى السابق مديرا لمنتخب الشباب لتعزيز عملية الاستقرار والدعم بالمنتخب قبل المشاركة فى دورة شمال أفريقيا فى الفترة من 14 إلى 26 نوفمبر الجاري وهى الدورة المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية للشباب.. 

 

جمال علام يجتمع مع جهاز منتخب 2005

 وعقد جمال علام جلسة حضرها نائبه خالد الدرندلى ومحمد ابو الوفا واللواء حلمي مشهور عضوا مجلس الإدارة ووليد العطار المدير التنفيذى تم خلالها تقديم الكابتن إسلام الشاطر للجهاز الفني بقيادة ميكالى وحضرها من الجهاز المعاون: ريكاردو المدرب العام وعلاء عبده المدرب وموسيس مدرب الحراس وليونياردو مدرب الأحمال وجواو محلل الأداء وخالد سرحان المترجم وياسر عبد العزيز المنسق الإعلامي وعمرو سلمان واحمد ايهاب الاداريين.

ورحب ميكالى بالوافد الجديد إسلام الشاطر وسيتم الترتيب للفترة القادمة من برنامج الإعداد قبل انطلاق التصفيات.

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