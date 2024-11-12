خطوات وإجراءات استخراج تراخيص السيارات التجارية إلكترونيا

أتاحت إدارة المرور بوزارة الداخلية عبر بوابة الحكومة الإلكترونية ترخيص السيارة التجارية الخاصة بالشركات أو المصانع أو المدارس" بشكل إلكترونى، تسهيلا على المواطنين.

وترصد فيتو إجراءات ترخيص السيارة التجارية إلكترونيا، والمستندات المطلوبة، في التقرير التالي:

أولا- خطوات استخراج رخص السيارات التجارية إلكترونيا

- الدخول عبر بوابة مرور مصر، من الرابط.

- اختيار الخدمات الإلكترونية.

- حجز الوحدات المتنقلة.

- الموافقة على الشروط.

- اختيار الوحدة المتنقلة.

- تحديد التاريخ.

- تحديد الموعد.

ثانيا-الأوراق المطلوبة لاستخراج تراخيص السيارات التجارية

- ما يفيد القيد بالسجل التجارى وكذا رخصة المحل.

- وثيقة التأمين الإجباري عن حوادث المركبات.

- نموذج 251 مرور.

- شهادة المخالفات يمكن استخراجها من مكاتب البريد.

- الرخصة الخاصة بالسيارة.

- البطاقة الشخصية (الرقم القومي).

- الدفع عن طريق بطاقة الدفع «فيزا».

إثبات شخصية وصفة ومحل إقامة المرخص له (بطاقة الرقم القومى).



ثالثا- حالات منح رخص ولوحات معدنية تجارية

- لمن يزاول صناعة المركبات أو الاتجار فيها أو استيرادها أو إصلاحها متى كان الطالب مقيدًا بهذه الصفـة بالسجل التجارى

- كذا للأشخاص الاعتبارية العامة التى تمارس وفقًا لنظمها إحدى هذه العمليات للغير واستخدامات اللوحات التجارية انتقال المركبة من مقر الوصول او المصنع إلى المحل التجارى وتجربة المركبة بعد إصلاحها أو أمام المشترى.

وانتقال المركبة إلى قسم المرور المختص للترخيص أو من قسم المرور إلى المكان الذى يحدده طالب الترخيص فى حالة عدم إتمام إجراءات الترخيص.