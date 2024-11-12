الثلاثاء 12 نوفمبر 2024
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حوادث

ترحيل علي غزال إلى قسم شرطة التجمع الأول للكشف الجنائي

علي غزال لاعب كرة
علي غزال لاعب كرة القدم السابق،فيتو

رحلت أجهزة الأمن اللاعب علي غزال لاعب كرة القدم السابق، لقسم شرطة التجمع الأول لفحص باقي أوراقه والتأكد من عدم وجود أحكام أو قضايا أخرى.

عقب انتهاء جهات التحقيق بنيابة القاهرة الجديدة التحقيق معه في ما هو منسوب ضده من اتهام بالنصب والاحتيال والاستيلاء على مبالغ مالية من مواطنين بزعم استثمارها في مشروع للاستيراد والتصدير.

 

وجاءت أقوال اللاعب علي غزال، أمام النيابة  كالتالي:

س: ما هو اسمك؟
ج: اسمي على أحمد على محمد محمد لاعب كرة قدم سابق.
س: ما سبب تواجدك في سراي النيابة اليوم؟
ج: أنا موجود هنا من الصبح وجاي من القسم للعرض على النيابة العامة في قضايا نصب.


س: وما قولك فيما جاء بأقوال الشاكين؟
ج: الكلام ده كله غير صحيح بالمرة وتلك الشيكات ليست صادرة عني للشاكين، والسجل المرفق أمام النيابة خاص بإحدى الشركات وأنا انفصلت عن تلك الشركة منذ عام 2022، وليس لي علاقة.

س: هل هناك ثمة علاقة بينك وبين الشاكين؟

ج: أيوة أنا أعرفهم لأنهم موظفون في الشركة التي كنت أعمل بها ولكني ليس لي علاقة بالتعامل معهم.

س: هل قمت باستلام أي مبالغ نقدية من الشاكين بالتوظيف كما تم اتهامك بذلك؟
ج: لم أتحصل على أي مبالغ لتوظيفها، لأنه ليس لدي أي صفة مع أي موظف بالشركة.


س: هل هناك ثمة خصومة بينك وبين الشاكين؟
ج: لا.

س: هل قمت بالتعامل شخصيًا أثناء تواجد الموظفين بالشركة؟
ج: نعم أنا كنت موظفًا مثلهم وطبيعي يكون فيه تعامل معهم في الشركة.


س: وما قصدك؟
ج: أنا كنت شريكًا بالمال فقط في الشركة، مقابل الأرباح بنسبة 20% وليس لي الحق في الإدارة أو التوقيع أو اتخاذ أي قرارات في الشركة وهذا مرفق بالسجل والأوراق.

س: هل لديك أقوال أخرى؟

ج: لا

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لاعب كرة قدم السابق شرطة التجمع الأول بنيابة القاهرة اللاعب علي غزال لاعب كرة القدم السابق

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