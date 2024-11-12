مايا دياب في رسالة مؤثرة بعيد ميلادها: سنة هي الأسوأ وطني تحت الدمار

كتبت الفنانة اللبنانية مايا دياب رسالة مؤثرة في عيد ميلادها الذي وافق اليوم 12 نوفمبر.

وطني تحت الدمار

وقالت مايا دياب في تدوينة لها عبر حسابها على موقع x: كل سنة بيوم عيد ميلادي بيخلق أمل إنه تكون السنة الجديدة أفضل من اللي قبلها وبدعي ينعم بلدي ولو بالقليل من السلام بس للأسف هالسنة هي الأسوأ واليوم هو من أقسى الأيام علينا، وطني وحبيبي وكل حياتي تحت الدمار فلن أكون بخير.

وأضافت: أشكر كل شخص فكّر فيَّ وبعتلي أجمل الكلام، وخصوصًا الفانز اللي غمروني بحبهم وكلامهم، انتوا اللي بتخلوا كل يوم من أيامي حب وحياة.