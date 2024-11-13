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حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 13 - 11 - 2024

حالة الطقس اليوم،
حالة الطقس اليوم، فيتو

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الأربعاء، وتوقعت أن يسود طقس معتدل على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، مائل للحرارة  نهارًا على جنوب البلاد، مائل للبرودة ليلًا وفي الصباح الباكر  على أغلب الأنحاء.

 

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الأرصاد تعلن حالة الطقس نهارا

كما توقعت أن  يسود طقس معتدل نهارًا على القاهرة الكبرى الوجه البحري وشمال الصعيد وعلى السواحل الشمالية وعلى جنوب سيناء ومائل للحرارة جنوب الصعيد.

 

حالة الطقس ليلًا

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أيضًا أن يسود  طقس، مائل للبرودة ليلًا وفى الصباح الباكر على شمال البلاد وعلى جنوب الصعيد وجنوب سيناء وأغلب الأنحاء.

حالة الطقس اليوم

كما كشفت هيئة الارصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة عن اليوم:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 25

درجة الحرارة الصغرى:  17

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:22

درجة الحرارة الصغرى: 17

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى:28

درجة الحرارة الصغرى: 20

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 26

درجة الحرارة الصغرى: 14

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:31

درجة الحرارة الصغرى:17
 

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