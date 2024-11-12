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محافظات

حالة الطقس غدا الأربعاء 13-11-2024 في محافظة الفيوم

حالة الطقس
حالة الطقس

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية المصرية حالة الطقس على محافظة الفيوم غدا الأربعاء، حيث يسود المحافظة طقس معتدل الحرارة نهارا، بارد ليلا، ومن المتوقع أن تسجل اليوم درجات الحرارة 25 درجة نهارا، 13 درجة ليلا. 

تتسبب تقلبات الطقس خلال هذه الفترة، إلى إصابة الأطفال وحديثي الولادة بالعديد من الأمراض، ويطلق أطباء الأطفال  بعض النصائح التى تحمى الأطفال من تقلبات الطقس وأدوار البرد المتكررة، منها:  

1-عدم إلباس الطفل ملابس ثقيلة أو ملابس خفيفة هذه الفترة.

2-المواظبة على إعطاء الطفل ملعقة أو إثنان عسل نحل مع عصير الليمون.

3-تقديم الماء والسوائل للطفل باستمرار.

4-تقديم الفاكهة المتنوعة للصغار خاصة الغنية بفيتامين سي، مثل البرتقال والرمان والجوافة والبلح.

5-إعطاء الطفل الجرعة الوقائية من فيتامين د يوميا والجرعة الوقائية من فيتامين أ كل 6 أشهر.

6-إعطاء تطعيم الانفلونزا الموسمية للصغار بدءا من اهتمامهم 6 أشهر.

7-تطعيم الانفلونزا الموسمية لكل الأطفال ليس له علاقة بحساسية أكل أو شرب أو بيض.

8-الاهتمام بعلاج الحساسية عند الأطفال.

9-لا يجوز إعطاء المضاد الحيوي للطفل بدون استشارة طبية خاصة في أدوار البرد الفيروسية.

10-ممنوع موسوعات الشعب وبخاخات الكورتيزون فى علاج أدوار البرد بدون تشخيص الطفل أنه مصاب بحساسية الأنف أو الصدر.

11-ممنوع مدرسة أو تمارين والأطفال مصابين بالعدوى وعندهم سخونية وكحة.

درجات الحرارة المتوقعة غدا علي عموم الجمهورية

ومن المتوقع أن تسجل درجة الحرارة غدا في القاهرة الكبرى والوجه البحري 26 درجة مئوية

والسواحل الشمالية  25 درجة مئوية

شمال الصعيد  27 درجة مئوية

جنوب الصعيد  30 درجة مئوية

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حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدًا الأربعاء 13 - 11 -2024

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