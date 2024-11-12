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حوادث

تجديد حبس طالب بتهمة قتل زميله في شبرا مصر

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

قرر قاضي المعارضات بمحكمة شمال القاهرة تجديد حبس طالب متهم بقتل زميله داخل مقهى بعد رفض المجني عليه دفع ثمن المشاريب بمنطقة شبرا مصر بعد فوز الأول في لعبة الدومينو، بمنطقة شبرا مصر 15 يومًا على ذمة التحقيقات.


تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بلاغًا من شرطة النجدة يفيد  بوجود متوفى داخل مقهى بمنطقة شبرا مصر.

وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن لمكان الواقعة وعثر على جثة طالب متوفى وبفحص جثته تبين عدم وجود إصابات ظاهرية.

وبعمل التحريات تبين ان المجنى عليه كان بصحبة زميله بالمدرسة داخل المقهى وقاموا بلعب الدومينو واتفقوا على أن الخاسر يدفع ثمن المشروبات وبعد انتهائهم من اللعب وخسارة المجنى عليه رفض دفع ثمن المشاريب.

وأضافت التحريات أن مشادة كلامية نشبت بين الطرفين قام على إثرها المتهم بدفع المجني عليه بيده فسقط مغشيًّا عليه وتوفى على الفور.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق
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محكمة شمال القاهرة مديرية أمن القاهرة شبرا مصر النيابة العامة

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