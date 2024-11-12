دعوات في إيران للتفاوض مع ترامب وعدم انتهاج السياسة السابقة

على الرغم من تأكيد إيران خلال الأيام الماضية أن انتخاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لن يغير الكثير في العلاقات بين البلدين، إلا أن بعض المسؤولين وعلى رأسهم محمد جواد ظريف، نائب الرئيس مسعود بزشكيان دعا ترامب إلى عدم انتهاج السياسات السابقة التي وصفها بالخاطئة.

العلاقات بين ترامب وطهران

فيما دعا العديد من المسؤولين السابقين والنقاد وافتتاحيات الصحف في إيران الحكومة علنًا خلال الأسبوع الماضي إلى التعامل مع ترامب.

واعتبرت صحيفة "شرق" اليومية الإصلاحية الرئيسية في افتتاحية صفحتها الأولى أن على بزشكيان، تجنب أخطاء الماضي وتبني سياسة عملية ومتعددة الأبعاد.

ويبدو أن الكثيرين في حكومة بزشكيان يوافقون على هذا التوجه حسب ما أكد خمسة مسؤولين إيرانيين.

صفقات فشل فيها الآخرون



كما رأوا أن ترامب يحب عقد الصفقات التي فشل فيها الآخرون، وأن هيمنته الكبيرة في الحزب الجمهوري يمكن أن تمنح أي اتفاق محتمل المزيد من القوة، ما قد يعطي فرصة لنوع من الاتفاق الدائم مع الولايات المتحدة"، وفق ما نقلت صحيفة "نيويورك تايمز".

أهداف السياسة الخارجية المعلنة لترامب

كذلك اعتبروا أن العديد من أهداف السياسة الخارجية المعلنة للرئيس الأمريكي المنتخب ومنها إنهاء الحروب في غزة ولبنان، وأوكرانيا تروق لإيران.خاصة أنه من الممكن أن يساعد إنهاء الحربين في غزة ولبنان في تجنب حرب أوسع نطاقا بين تل أبيب وطهران.

كما أن إنهاء الحرب في أوكرانيا يمكن أن يخفف الضغط عن إيران لتزويد روسيا بالأسلحة.