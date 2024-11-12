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محافظ الوادي الجديد يتفقد انتظام محاضرات الثانوية العامة بمركز الداخلة

الوادي الجديد، ڤيتو
الوادي الجديد، ڤيتو

تفقّد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، صباح اليوم، سير العمل بمبادرة (المحاضرات العلمية) لطلاب شهادة الثانوية العامة، وذلك بقاعات المركز الاستكشافي للعلوم والتكنولوجيا بالداخلة، يرافقه اللواء ياسر كمال الدين رئيس المركز، والمهندس سيد عبد العزيز وكيل التربية والتعليم بالمحافظة.

تابع المحافظ انتظام عمل المحاضرات، مُوجهًا بتوزيع وجبات خفيفة للطلاب خلال اليوم الدراسي، وعقد اختبارات شهرية وصرف مكافأة مالية للمراكز الثلاثة الأولى، بالإضافة لمكافأة أفضل الطلاب بالمواظبة والالتزام بالحضور.

كما وجّه محافظ الوادي الجديد، بالتنسيق مع أكفأ المعلمين بالتخصصات العلمية المختلفة، مقدمًا الشكر للقائمين على عمل المبادرة، ومُوجهًا بصرف مكافآت مجزية للمعلمين المحاضرين.

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