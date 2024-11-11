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محافظات

محافظ الوادي الجديد يلتقي مواطني واحة بلاط ويوجه بحل مشاكلهم

جانب من اللقاء، ڤيتو
جانب من اللقاء، ڤيتو

كلف اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، جهاز التعمير ب️دراسة وعرض إمكانية إضافة غرفة ثالثة للوحدات السكنية التابعة لجهاز تعمير الوادي الجديد، بمركز بلاط.

جاء ذلك خلال أداء محافظ الوادي الجديد، لصلاة المغرب، اليوم، وسط الأهالي وجموع المصلين بمسجد الرحمة ببلاط، بحضور سلامة علي رئيس المركز، ولفيفٌ من القيادات التنفيذية.

حيثُ التقى المحافظ المواطنين عقب آداء الصلاة، واستمع لمطالبهم موجهًا بما يلي:

▪️حصر جميع مُلّاك أراضي هيئة التنمية الزراعية لمنح عقود نهائية لكل من قام بسداد مستحقات الدولة.

▪️تكليف جهاز التعمير ب️دراسة وعرض إمكانية إضافة غرفة ثالثة للوحدات السكنية التابعة للتعمير.

▪️نقل المعلمات المكلفات بالعمل بالفرافرة إلى الداخلة فور تدبير معلمات وسد العجز بعد التعيينات الجديدة.

▪️بحث تركيب أجهزة تكييف بمسجد تنيدة الكبير مناصفة بين المحافظة والأهالي بالتنسيق مع الأوقاف.

▪️بحث طرح حصة الدقيق التمويني الخاصة بمركز بلاط بمدينة بلاط وليس بموط على أن يقوم المركز بتدبير عدد ٤ محلات بالسوق لهذا الغرض.

▪️مراجعة موقف أراضي منطقة (بئر ٦) بالتنسيق مع قطاعي الري والزراعة.

▪️التنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالوادي الجديد، لدراسة ضم محطة الصرف الصحي بتنيدة إلى الشركة.

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