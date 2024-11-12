الموافقة على إنشاء كلية البنين الأزهرية بالوادي الجديد

أعلن اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، صدور قرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بالموافقة على إنشاء كلية البنين الأزهرية بجامعة الأزهر (فرع الوجه القبلي)، على أن يكون مقرها مركز الخارجة، وذلك في إطار الحرص على التوسع في تخصصات فرع جامعة الأزهر بالمحافظة، ودعم طلاب التعليم الأزهري وتقليل نسبة الاغتراب.

وأعرب اللواء الزملوط، عن بالغ الشكر والتقدير لجهود القيادة السياسية المتواصلة لدعم جهود التنمية بالمحافظات الحدودية.

وثمن محافظ الوادى الجديد، صدور القرار بإنشاء "كلية البنين" عقب افتتاح "كلية البنات" الأزهرية العام الماضي، والارتقاء بالمنظومة التعليمية بكافة مراحلها على أرض المحافظة.

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