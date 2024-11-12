خبير استراتيجي: انحياز ترامب للحق الفلسطيني على حساب المخطط الإسرائيلى ضرب من الخيال

قال الدكتور رفعت سيد أحمد، الخبير الاستراتيجي والمفكر القومي، إنه فور تنصيبالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، طرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية، وبالتالى فإن أي آمال معلقة على ترامب بخصوص القضية الفلسطينية هى آمال غائبة، وأي محلل سياسي أو استراتيجي للصراع العربي الإسرائيلي فى هذا السياق يعتبر ضربًا من الخيال إذا تصور أن ترامب سيقوم بأي مواقف إيجابية للحق الفلسطيني والدول العربية فهذا تصور خاطئ.



التعويل على ترامب هو ضرب من الخيال

وأكد الدكتور رفعت سيد أحمد، في تصريح لـ “فيتو”، أن ترامب سيكون صهيونيًّا أكثر من الصهاينة أنفسهم لأن إحدى الأفكار الرئيسية التى تتداول الآن فى الإعلام الإسرائيلى للضغط على أمريكا هو الاعتراف بأن الضفة الغربية تحت السيادة الإسرائيلية، وبالتالى علينا أن نتوقع ذلك خلال الفترة القادمة، فالضفة الغربية ستكون تحت السيادة الإسرائيلية بدعم وتأييد ترامب لأنه هو الذى نقل السفارة الأمريكية للقدس، وهو الذى قام بصفقة القرن، وهو الذي قتل قاسم سليماني، وبالتالي أي تعويل على ترامب فهو من ضروب الخيال، وليس الواقع السياسي.

الدور الأمريكى لا يحدده ترامب وإنما تحدده الدولة العميقة

وواصل حديثه، قائلا: الدور الأمريكى لا يحدده ترامب، وإنما تحدده الدولة العميقة ممثلة فى المخابرات والشركات العملاقة والشركات متعددة الجنسيات والأجهزة الداخلية هذه هي الدولة العميقة التي تحدد سياسات الولايات المتحدة الأمريكية، وترامب هو منفذ لهذه السياسات.. هذه هى الدولة العميقة التى تريد ضم كل فلسطين لإسرائيل الآن فى هذا الصراع الدائم.

الحل هو استمرار المقاومة ودعمها بالمال والسلاح

وتابع رفعت سيد أحمد، الخبير الاستراتيجي: الحل هو استمرار المقاومة ودعمها بالمال والسلاح من جانب الدول العربية، فهذا هو الأمل الوحيد لحل الصراع وليس ترامب أو نتنياهو.

ويذكر أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قال اليوم الثلاثاء: إنه "سيطرح فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية فور تسلم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرئاسة رسميًّا".

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية، بأن نتنياهو قال، في الاجتماعات المغلقة: إن “إعادة إمكانية السيادة الإسرائيلية على يهودا والسامرة يجب أن تعود إلى جدول الأعمال مع دخول ترامب إلى منصبه”.