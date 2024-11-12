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إصابة 7 أشخاص وانهيار جزئي بـ4 منازل حصيلة انفجار بمحول كهرباء بأسيوط

انهيار 4 منازل بأسيوط،
انهيار 4 منازل بأسيوط، فيتو

أصيب 7 أشخاص وانهار 4 منازل بسبب انفجار محول كهرباء في مبنى السنترال بقرية بني شقير بمركز بمحافظة أسيوط، وتم نقل المصابين لتلقي العلاج بمستشفى منفلوط المركزي وأسيوط الجامعي، وجار اتخاذ اللازم واستكمال الإجراءات اللازمة والتحقيق في الواقعة.

 

انهيار مبنى سنترال بني شقير بسبب انفجار في محول كهرباء 

كان اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط، تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة منفلوط يفيد ورود بلاغ من غرفة عمليات النجدة بانهيار مبنى سنترال قرية بني شقير ووقوع انهيار جزئي بـ 4 منازل مجاورة ووجود مصابين بسبب انفجار في محول السنترال بالقرية. 

وعلى الفور انتقل إلى موقع الحادث ضباط المركز وسيارات الإسعاف وقوات الحماية المدنية والإطفاء وتبين من المعاينة والفحص انفجار محول الكهرباء الخاص بسنترال قرية بني شقير. 

إصابة 5 أشخاص في انهيار أجزاء من 4 منازل مجاورة بأسيوط

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أسفر الحادث عن انهيار مبنى السنترال وانهيار جزئي في حوائط 4 منازل مجاورة مرحبا له كما نتج عن الحادث إصابة جديدة 7 أشخاص هم كل من "محمود. ع " وحمدية على و" حسانين. ف. ع" و"محمد. ف" و"زايد. م. ع" و"آيات محمد" و"محمود محمد. ص".

 

نقل المصابين لتلقي العلاج

تم نقل المصابين لتلقي العلاج بمستشفى منفلوط المركزي ومستشفى أسيوط الجامعي، وجار تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وجار العرض على النيابة للتحقيق في ملابسات الحادث وأسبابه.

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