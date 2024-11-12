وصول ميكروسكوب جراحي بتكنولوجيا عالمية لمستشفى الرمد بأسيوط (صور)

أعلنت مديرية الصحة والسكان بأسيوط عن وصول جهاز ميكروسكوب جراحي، من أحدث وأدق الميكروسكوبات على مستوى العالم، في إجراء العمليات الجراحية المتطورة داخل العين، إلى مستشفى الرمد، التابعة لمديرية الصحة والسكان بالمحافظة، وذلك لأول مرة بأسيوط وبمستشفيات مديرية الصحة بالمحافظة.

إجراء العمليات الجراحية المتقدمة والدقيقة داخل العين

وأشار مسئولي مديرية الصحة بأسيوط اليوم الثلاثاء، إلى أن هذا الميكروسكوب يعد نقلة طبية جديدة في مجال إجراء العمليات الجراحية المتقدمة والدقيقة داخل العين بما فيها عمليات الشبكية والفاكو المياه البيضاء والمياة الزرقاء وزرع القرنية، وأنه يعد إضافة قوية للأجهزة الطبية المتطورة المتوفرة داخل مستشفى الرمد بأسيوط.

وأضاف مديرية الصحة بأسيوط، أن وصول هذا الميكروسكوب إلى مستشفى الرمد، خطوة عملاقة في طريق استمرار تقديم خدمة مميزة للمتعاملين داخل المستشفى، حيث أنه مزود بعدسات تتيح القيام بإجراء العمليات والجراحات الدقيقة، لمعالجة أمراض العيون بمهارة وجودة عالمية، مثل العمليات التي يتم فيها التعامل مع الأغشية الموجودة على مركز الإبصار، أو التلفيات الموجودة في الشبكية لمرضى السكري.

علاج أمراض العيون والشبكية داخل مستشفى الرمد

وتابع مسئولي المديرية أن هذا الميكروسكوب يسرع من وتيرة إجراء العمليات وسرعة علاج المرضى، إضافة إلى أنه يسهم في توافر جميع أنواع العمليات الخاصة بعلاج أمراض العيون والشبكية داخل مستشفى الرمد، وذلك ضمن استراتيجية الوزارة نحو إمداد مستشفياتها بأحدث التجهيزات الطبية التي تساعد على إتاحة أفضل الخدمات الصحية للمرضى، وكذلك تيسير وتوفير الخدمات المتقدمة لهم داخل نطاق محافظاتهم، وتجنبهم مشقة وعناء السفر، بما يخفف عبء المرض من على كاهلهم وذويهم، كأحد أهداف رؤية وزارة الصحة ورؤية مصر للتنمية الشاملة والمستدامة 2030.

عمليات معالجة أمراض شبكية العيون من الخدمات الطبية المستحدثة بأسيوط

ولفتت صحة أسيوط إلى أن عمليات معالجة أمراض شبكية العيون من الخدمات الطبية المستحدثة داخل نطاق محافظة أسيوط، مؤكد حدوث طفرة كبرى في نجاح إجراء العديد من عمليات الشبكية للمرضى داخل مستشفى الرمد بأسيوط، تماشيًا مع أهداف مديرية الصحة والسكان نحو توفير الخدمات والرعاية الصحية المتكاملة للمتعاملين، والاطلاع على كل ما هو جديد في عالم الرعاية الصحية، وتجهيز المنشآت بأحدث التجهيزات الطبية، وضم أمهر الكوادر الطبية والإدارية، بما يضمن إتاحة أفضل خدمات ورعاية صحية للمرضى، وفق أحدث المعايير والممارسات العالمية.

جدير بالذكر أن مستشفى الرمد بأسيوط من المستشفيات الرائدة في معالجة أمراض العيون والشبكية والعمليات الجراحية المتقدمة والدقيقة داخل العين بما فيها عمليات الشبكية والفاكو المياه البيضاء والمياه الزرقاء وزرع القرنية، ويقدم خدمات طبية متكاملة ومتميزة للمرضى.

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