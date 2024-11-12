جامعة بنها تنظم ندوات تثقيفية عن التنمر الإلكتروني وتطبيقات علم الجيوفيزياء

نظمت جامعة بنها قوافل تثقيفية وتوعوية بمعهد فتيات بنها النموذجى، وذلك في إطار مبادرة رئيس الجمهورية للتنمية البشرية "بداية جديدة لبناء الإنسان".

جامعة بنها تنظم قوافل تثقيفية

جاء ذلك برعاية الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، والدكتور السيد فودة نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.



ونظمت كلية الآداب بإشراف الدكتور أمجد حجازي عميد كلية الآداب، والدكتورة شيرين الشورى وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبالتعاون مع الشيخ سعيد خضر رئيس المنطقة الأزهرية بالقليوبية ندوة تثقيفية بعنوان ( التنمر الإلكتروني أشكاله وسبل الوقاية) تناولت زيادة وعي الطالبات حول ما هو التنمر الإلكتروني وتأثيراته المختلفة على الأفراد وكيفية التعامل والتصدي للمشكلة وحلها، بالإضافة إلى توجية بعض النصائح والإرشادات عن الأساليب الصحيحة لمواجهة مشكلة التنمر فى العموم، وحاضرت فيها كلا من الدكتورة مى رشوان مدرس، والدكتورة إيمان مجدى مدرس علم الاجتماع بالكلية.

كما نظمت كلية العلوم بإشراف الدكتور محمد هيكل عميد كلية العلوم، والدكتور نهاد البرقي وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ندوة تعريفية وتوعوية عن تطبيقات علم الجيوفيزياء كأداة علمية حيوية في مواجهة التحديات البيئية والتنموية، وإمكانياته الكبيرة في خدمة المجتمع عبر استكشاف الموارد وتقديم الحلول للمشكلات البيئية والجيولوجية المختلفة.

كما تناولت الندوة فوائد وتطبيقات الجيوفيزياء، وأهمية استخدام طرقه في تطبيقات عديدة تمس المجتمع مباشرة، خاصة في استكشاف الثروات المعدنية، واستغلال الموارد الطبيعية كالبترول والمياه الجوفية، بالإضافة الى تأثير التلوث على المياه الجوفية، ومناقشة الحلول التي يوفرها علم الجيوفيزياء لمثل هذه المشكلات، من خلال تقنيات متقدمة تتيح دراسة طبقات الأرض وتحديد مدى التأثر بالتلوث أو التغيرات البيئية، وتقديم استراتيجيات لمعالجة والحفاظ على الموارد المائية.

وجاء ذلك بمشاركة عدد من أعضاء التدريس بالكلية وهم نهاد محمود عبدالبر، وأحمد محمد قطقاط، وصالح علاء صالح.

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