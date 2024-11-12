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المؤبد لمزارع لاتهامه بالإتجار بالمخدرات في القليوبية

جنايات بنها، فيتو
جنايات بنها، فيتو

قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة الثانية بالسجن المؤبد لمزارع لاتهامه بالإتجار في المواد المخدرة " الهيروين"  بدائرة مركز الخانكة في محافظة القليوبية. 

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جنايات بنها تعاقب متهم بالاتجار بالمخدرات

صدر الحكم  برئاسة المستشار عادل علي ماهر هلال، وعضوية المستشارين أحمد خلف عبد اللطيف، ومصطفى سعيد عبد الحميد الخدل، وسامح أحمد عبد الوهاب حليمة، وأمانة سر محمد الخضري، ولطيف عبد الجواد
تضمن أمر الإحالة في القضية رقم ٤٧٧٠ /٢٠٢٤ / جنح / مركز الخانكة، والمقيدة برقم ٩٥٧ لسنة ٢٠٢٤ حصر كلى شمال بنها،ان المتهم مزارع، وأنه في ٣ / ٢ / ٢٠٢٤ بدائرة مركز الخانكة محافظة القليوبية،  أحرز جوهرًا مخدرًا "هيروين" بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.
وأضاف أمر الإحالة أن المتهم أحرز بغير ترخيص سلاحًا ناريًا غير مششخن فرد خرطوش"،كما أحرز ذخيرة ( 1 طلقة خرطوش) مما تستعمل علي السلاح الناري السالف البيان دون أن يكون مرخصًا له بحيازته أو إحرازه.
وتمكنت مباحث المركز، و نفاذا لإذن النيابة العامة بضبط وتفتيش المتهم لتحريات دلت علي اتجاره بالمواد المخدرة فقصد إليه وبرفقته الشاهد الثانى وأبصر المتهم يهم بالخروج من مسكنه حاملا بيده حقيبة فضبطه وبفض الحقيبة عثر بداخلها على ۱۸ ثمانية عشر أسطوانة لمخدر الهيروين وسلاح ناري فرد خرطوش ( وذخيرة ( أربعة طلقات خرطوش ) وميزان حساس وبتفتيشه عثر على مبلغ مالي وهاتف محمول.
وبمواجهته بالمضبوطات أقر بإحرازه للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ حصيلتها والسلاح الناري والذخيرة للدفاع عن تجارته والهاتف للتواصل مع عملائه.

 

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