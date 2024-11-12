تأجيل إعادة محاكمة متهم بأحداث عنف المطرية لـ 10 ديسمبر

قررت محكمة جنايات القاهرة، تأجيل إعادة محاكمة متهم في القضية المعروفة إعلاميًّا بـ أحداث عنف المطرية إلى جلسة 10 ديسمبر المقبل.

كانت نيابة شرق القاهرة الكلية، قد قررت إحالة المتهم وآخرين للمحاكمة الجنائية؛ لأنهم في 25 يناير من عام 2015، وآخرين مجهولين كوَّنوا عصابة هاجمت السكان بميدان المطرية، وبيَّتوا النية على إزهاق روح كل مَن يختلف مع انتماءاتهم السياسية، ووجهت لهم اتهامات القتل العمد والشروع فيه وحيازة أسلحة نارية، والتجمهر وارتكاب أعمال عنف بمنطقة المطرية، فى 25 يناير 2022.

النيابة العامة

ووجهت النيابة للمتهمين العديد من التهم منها حيازة بندقية آلية و81 طلقة نارية، و4 قذائف "أر بى جى"، وقنبلة دفاعية، و3 قنابل هجومية داخل شقة بمنطقة المطرية.