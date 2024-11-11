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حوادث

غدا، نظر جلسة إعادة محاكمة متهم بأحداث عنف المطرية

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

تنظر غدا الثلاثاء محكمة جنايات القاهرة، إعادة محاكمة متهم في القضية المعروفة إعلاميًّا بـ«أحداث عنف المطرية».

وخلال الجلسة الماضية طالب دفاع المتهم ببراءة موكله ودفع ببطلان التحريات.

كانت نيابة شرق القاهرة الكلية، قررت إحالة المتهم وآخرين للمحاكمة الجنائية؛ لأنهم فى 25 يناير من عام 2015، وآخرين مجهولين كوَّنوا عصابة هاجمت السكان بميدان المطرية، وبيَّتوا النية على إزهاق روح كل مَن يختلف مع انتماءاتهم السياسية، ووجهت لهم اتهامات القتل العمد والشروع فيه وحيازة أسلحة نارية، والتجمهر وارتكاب أعمال عنف بمنطقة المطرية، فى 25 يناير 2022.

 

النيابة العامة
ووجهت النيابة للمتهمين العديد من التهم منها حيازة بندقية آلية و81 طلقة نارية، و4 قذائف "أر بى جى"، وقنبلة دفاعية، و3 قنابل هجومية داخل شقة بمنطقة المطرية.

ووجَّهت للمتهمين تهمة إمداد جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون والإضرار بالوحدة الوطنية.
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محكمة جنايات القاهرة أحداث عنف المطرية نيابة شرق القاهرة الكلية

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