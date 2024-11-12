خلال جولته بمركز الداخلة، محافظ الوادي الجديد يتفقد مبادرات بيع السلع الغذائية
أجرى اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، صباح اليوم، جولة تفقدية لعدد من منافذ بيع السلع الغذائية بمركز الداخلة؛ وذلك للاطمئنان على توافر السلع الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة والتزام التجار بالإعلان عن الأسعار، يرافقه اللواء ياسر كمال الدين رئيس المركز، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية، وذلك في إطار جهود المحافظة المستمرة لدعم مبادرات السلع الغذائية.
وأشاد الزملوط بتنوع السلع وملاءمة أسعارها للمواطنين، مُوجهًا بتزويد المنافذ بكميات من كراتين البيض المدعم، وإعفاء التجار والعارضين من قيمة الإيجار نظير تخفيض الأسعار.
وأكد محافظ الوادي الجديد، أن ذلك ضمن جهود المحافظة لدعم مبادرات تخفيض الأسعار وتشجيع التجار؛ لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.
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