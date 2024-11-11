المشدد 10 سنوات لشخصين لاتهامهما بالإتجار في المخدرات بالقليوبية

قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة السادسة، بالسجن المشدد لمدة ١٠ سنوات لشخصين لاتهامهما بالإتجار في المواد المخدرة ومقاومة موظفين عموم من أداء مهامهم بقرية ميت كنانة في طوخ في محافظة القليوبية.

معاقبة متهمين بالاتجار بالمخدرات بطوخ

صدر الحكم برئاسة السيد هاشم الصادق وعضوية المستشارين مصطفى سعيد عبدالحميد، وخالد على إبراهيم على، والمستشار أحمد عمر محمد حسين، ووكيل النياية محمد عبدالرحمن وأمانة سر محمد فرحات.

تضمن أمر الإحالة في القضية رقم ١٦٢٦١/٢٠٢٤ والمقيدة برقم ٣٠٢٥ لسنة ٢٠٢٤ كلي شمال بنها بأن المتهميين تاجر شباشب وصاحب اكاديمية كورة، حازوا وأحرزوا جوهرًا مخدرا - أحادي أسيتيل مورفين" بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، كما حازوا وأحرزوا جوهرًا مخدرا "حشيش" بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

وأضاف أمر الإحالة بأن حازوا وأحرزوا نبات الحشيش "قنب" بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها بها قانونًا.

وأوضح أمر الإحالة بأن المتهم الثاني قاوم بالقوة والعنف النقيب أحمد مصطفى عبد المجيد وملازم أول أحمد عصام نصر معاوني مباحث مركز شرطة طوخ ووالقوة المرافقة لهما القائمين على تنفيذ القانون محل الإتهام الأول وذلك بأن أشهر في مواجهتهم سلاح ناري محل الإتهام اللاحق وذلك للحيلولة دون ضبطه.

وتابع أمر الإحالة بأن أحرز المتهم الثانى وحاز الآخر بواسطته بغير ترخيص سلاحا ناريا غير مششخن " بندقية خرطوش "، كما أحرز المتهم الثانى وحاز الآخر بواسطته ذخائر مما تستعمل على السلاح النارى محل الإتهام السابق دون أن يكون مرخصًا له بحيازته أو إحرازه.

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