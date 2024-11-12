وكيل تعليم الدقهلية يشهد ندوة ترشيد استخدام المياه بمدرسة المنصورة المتميزة ٢

شهد الدكتور أشرف العربي وكيل تعليم الدقهلية، ندوة عن ترشيد استخدام المياه في مدرسة المنصورة المتميزة ٢.



وذلك في إطار اهتمام القيادة السياسية بقضية المياه كقضية أمن قومي وتحت رعاية محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني واللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية

حيث حضر اليوم الدكتور أشرف العربي مدير مديرية التربية والتعليم والمهندس عبد الفتاح الباز وكيل وزارة الري والموارد المائية الندوة التي تم تنظيمها بمدرسة المنصورة المتميزة ٢ بعنوان ترشيد استهلاك المياه بحضور كل من الدكتور أحمد يحيي مدير إدارة غرب المنصورة التعليمية، الدكتور طارق أنور وكيل الإدارة، مهندس محمد عثمان مدير عام إدارة ري شرق الدقهلية، ‏مهندس سامح الجنايني مدير المكتب الفني بوزارة الري.

محاور ندوة ترشيد استهلاك المياه



‏وقد تناولت الندوة عدة محاور أساسية من أهمها:

-ترشيد استهلاك المياه.

-تبطين الترع وإعادة تأهيلها.

‏-أهمية السد العالي واتفاقيات المياه.

-ري الأراضي الزراعية بالأساليب الحديثة.

‏-أهمية تغيير الوعي الجمعي لعلاج قضايا هدر المياه.

وجهة نظر اللغة العربية والقرآن الكريم والحديث في ترشيد المياه



‏هذا وقد تناول مدير مديرية التربية والتعليم قضية المياه من وجهة نظر اللغة العربية والقرآن الكريم والحديث الشريف حيث استدل على ما يحض عليه ديننا الحنيف من ترشيد استهلاك المياه بآيات القرآن الكريم والحديث الشريف داعيا الحضور لغرس قيم الحفاظ علي المياه في الأجيال الجديدة فالمياه هي شريان الحياة والأساس الذي تبنى على ضفافه الحضارات.

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