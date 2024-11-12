اعتماد 479 مخطط تفصيلي جديد في الدقهلية

اعتمد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية المخططات التفصيلية لمدينة تمي الأمديد وإحدى القرى بتمي الأمديد وبعض قرى مراكز ميت سلسيل وطلخا وأجا والتي بلغت 479 مخططًا تفصيليًّا واستراتيجيًّا جديدًا ومعدلًا.





وذلك في إطار اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وحرصه على حل جميع مشكلات المواطنين وتلبية مطالبهم بالمحافظات.



حيث اعتمد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية اليوم المخططات التفصيلية لمدينة تمي الأمديد وقرية منشأة صبري ابو علم التابعة لرئاسة المركز وقرية الجعافرة بمركز ميت سلسيل، وقرى كفر الخوازم وميت الكرما ومنشأة البدوي مركز طلخا وقرية كفر الشراقوة مركز أجا وذلك طبقًا للاشتراطات البنائية والتخطيطية المعمول بها.



وبذلك يصل إجمالي ما تم اعتماده من مخططات تفصيلية واستراتجية على مستوى محافظة الدقهلية إلى 479 مخطط تفصيلي واستراتيجي جديد ومعدل.

المخططات تساهم بشكل كبير في إنهاء كافة مشكلات التنمية العمرانية



وأشار المحافظ إلى أن تلك المخططات تساهم بشكل كبير فى انهاء كافة مشكلات التنمية العمرانية والسكانية ولتلبية احتياجات المواطنين والاستجابة لمطالبهم التي تستهدف حل مشكلاتهم المتعلقة بالمخططات الاستراتيجية والتفصيلية وضرورة توافقها مع ما هو قائم علي الطبيعة وحدود الملكيات والالتزام بالاشتراطات البنائية والتخطيطية وأحكام القانون 119 لسنة 2008.

العمل على قدم وساق لإنهاء كافة المخططات



ومن جانبها قالت المهندسة مها صبري مدير عام الادارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة انه تنفيذًا لتوجيهات محافظ الدقهلية يجري العمل على قدم وساق لإنهاء كافة المخططات المتبقية بنطاق المحافظة بالتعاون مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني بالقاهرة والمركز الإقليمي بطنطا وهيئة عمليات القوات المسلحة وجميع الاجهزة المختصة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ