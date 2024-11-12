تبلغ تكلفتها 400 ألف جنيه وتحول النظر لخارق، نجاح أول جراحة لعلاج ضعف البصر

كشف الدكتور محمد حلمي، طبيب الجراحة العامة وزميل جامعة إمبسدور بالولايات المتحدة الأمريكية، عن نجاح أول جراحة ثلاثية الأبعاد لعلاج ضعف البصر وللحصول على رؤية وصفت بـ "الخارقة"، حيث يمكن لهذه الثورة العلمية الجراحية في العين أن تمكن الآلاف بل الملايين من ضعاف البصر، للتمكن من الحصول على رؤية بصرية قوية.

أول جراحة ناجحة لعلاج ضعف الإبصار



كما كشف طبيب الجراحة العامة محمد حلمي عن تفاصيل أول جراحة ناجحة لعلاج ضعف الإبصار، مؤكدًا أن العملية الجراحية أجريت في المملكة المتحدة، واستغرق تطويرها 20 عامًا، ويبلغ تكلفتها حاليًا 8250 دولارًا، أي ما يعادل 406 ألف و260 جنيه مصري.

نجاح أول جراحة لعلاج ضعف الإبصار، فيتو



وقال الدكتور محمد حلمي عن نجاح أول جراحة ثلاثية الأبعاد لعلاج ضعف الإبصار: "أصبح بإمكان المرضى الذين يعانون من ضعف النظر الحصول على "رؤية خارقة"، بفضل أول عملية جراحية مخصصة للعين تعمل على إنشاء نسخة رقمية ثلاثية الأبعاد لعين المريض، وتصميم العدسة المناسبة لها، وفق احتياجات كل شخص."

وأكد الدكتور محمد حلمي أنه "يمكن لهذه التقنية الثورية، التي يتم إجراؤها لأول مرة في المملكة المتحدة، أن تحقق نتائج غير مسبوقة لآلاف المرضى، الذين يعانون من ضعف النظر"

تكلفتها 400 ألف جنيه أول جراحة للبصر الخارق



وعن تفاصيل نجاح أول عملية جراحية بالعين لعلاج ضعف البصر، قال الجراح محمد حلمي "استغرق تطوير هذه التقنية نحو 20 عامًا، وفقًا لجراح العيون ديفيد آلامبي، معتبرًا أنها قفزة كبيرة إلى الأمام، لأنها تسمح بإجراء الجراحة افتراضيًا، وقبل تطبيقها العملي على العين، والتأكد من النجاح تمامًا."

نجاح تحويل البصر الضعيف لخارق، فيتو



وكشف الدكتور حلمي عن تفاصيل التقنية فقال: "تتم هذه الجراحة من خلال إجراء الأطباء استنساخًا رقميًّا، أطلقوا عليه "آي فاتار" Eyevatar بحيث يتناسب مع الضعف الذي يعاني منه المريض، ثم يختبرون النسخة الرقمية ليتمكنوا من توفير قدرة النظر فائقة القوة للمريض، عندها يجرون الجراحة فعليًّا على عينيه."

وتابع محمد حلمي "تبلغ تكلفة هذه العملية حاليًّا 8250 دولارًا، وتوفر قدرة على استعادة النظر بمعدل 20/20، أو رؤية حتى فوق طبيعية في بعض الحالات".

