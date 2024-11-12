الثلاثاء 12 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

تريند

تبلغ تكلفتها 400 ألف جنيه وتحول النظر لخارق، نجاح أول جراحة لعلاج ضعف البصر

نجاح أول جراحة لتحويل
نجاح أول جراحة لتحويل النظر الضعيف لخارق، فيتو

كشف الدكتور محمد حلمي، طبيب الجراحة العامة وزميل جامعة إمبسدور بالولايات المتحدة الأمريكية، عن نجاح أول جراحة ثلاثية الأبعاد لعلاج ضعف البصر وللحصول على رؤية وصفت بـ "الخارقة"، حيث يمكن لهذه الثورة العلمية الجراحية في العين أن تمكن الآلاف بل الملايين من ضعاف البصر، للتمكن من الحصول على رؤية بصرية قوية.

 أول جراحة ناجحة لعلاج ضعف الإبصار


كما كشف طبيب الجراحة العامة محمد حلمي عن تفاصيل أول جراحة ناجحة لعلاج ضعف الإبصار، مؤكدًا أن العملية الجراحية أجريت في المملكة المتحدة، واستغرق تطويرها 20 عامًا، ويبلغ تكلفتها حاليًا 8250 دولارًا، أي ما يعادل 406 ألف و260 جنيه مصري. 

 

نجاح أول جراحة لعلاج ضعف الإبصار، فيتو
نجاح أول جراحة لعلاج ضعف الإبصار، فيتو


وقال الدكتور محمد حلمي عن نجاح  أول جراحة ثلاثية الأبعاد لعلاج ضعف الإبصار: "أصبح بإمكان المرضى الذين يعانون من ضعف النظر الحصول على "رؤية خارقة"، بفضل أول عملية جراحية مخصصة للعين تعمل على إنشاء نسخة رقمية ثلاثية الأبعاد لعين المريض، وتصميم العدسة المناسبة لها، وفق احتياجات كل شخص."
وأكد الدكتور محمد حلمي أنه "يمكن لهذه التقنية الثورية، التي يتم إجراؤها لأول مرة في المملكة المتحدة، أن تحقق نتائج غير مسبوقة لآلاف المرضى، الذين يعانون من ضعف النظر"

تكلفتها 400 ألف جنيه أول جراحة للبصر الخارق


وعن تفاصيل نجاح أول عملية جراحية بالعين لعلاج ضعف البصر، قال الجراح محمد حلمي "استغرق تطوير هذه التقنية نحو 20 عامًا، وفقًا لجراح العيون ديفيد آلامبي، معتبرًا أنها قفزة كبيرة إلى الأمام، لأنها تسمح بإجراء الجراحة افتراضيًا، وقبل تطبيقها العملي على العين، والتأكد من النجاح تمامًا."

نجاح تحويل البصر الضعيف لخارق، فيتو
نجاح تحويل البصر الضعيف لخارق، فيتو


وكشف الدكتور حلمي عن تفاصيل التقنية فقال: "تتم هذه الجراحة من خلال إجراء الأطباء استنساخًا رقميًّا، أطلقوا عليه "آي فاتار" Eyevatar بحيث يتناسب مع الضعف الذي يعاني منه المريض، ثم يختبرون النسخة الرقمية ليتمكنوا من توفير قدرة النظر فائقة القوة للمريض، عندها يجرون الجراحة فعليًّا على عينيه."
وتابع محمد حلمي "تبلغ تكلفة هذه العملية حاليًّا 8250 دولارًا، وتوفر قدرة على استعادة النظر بمعدل 20/20، أو رؤية حتى فوق طبيعية في بعض الحالات".
 

4 أسباب لـ فقدان البصر الكامل والجزئي، وطرق الوقاية منها

الصحة تنصح مرضى السكر بفحص قاع العين لتجنب فقدان البصر

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

علاج ضعف البصر جراحة ثلاثية الأبعاد لعلاج ضعف البصر نجاح أول جراحة لعلاج ضعف البصر تكلفة علاج ضعف البصر تفاصيل أول جراجة لعلاج ضعف البصر

مواد متعلقة

4 أسباب لـ فقدان البصر الكامل والجزئي، وطرق الوقاية منها

الصحة تنصح مرضى السكر بفحص قاع العين لتجنب فقدان البصر

علاقة الشيخوخة بفقدان البصر، وخطوات هامة للحفاظ على صحة العين

تؤدى إلى فقدان البصر والإجهاض، مضاعفات وأعراض خطيرة لنشاط الغدة الدرقية

الأكثر قراءة

براتب 8 آلاف ريال، فتح باب التقديم على وظائف للمصريين في السعودية

انهيار أسعار الذهب منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء في الصاغة

بعد فيديو طبيبة النساء، كيف تتعامل المستشفيات مع أطفال السفاح

انخفاض كبير فى سعر الجنيه الذهب، أقل من 30 ألف جنيه فى الصاغة

تربطه صلة نسب مع ترامب.. من هو مسعد بولس حلقة الوصل في التسوية بين حزب الله وإسرائيل (فيديوجراف)

مصدر بالأهلي يكشف مصير يوسف أيمن من الرحيل

شفت العصفورة، تعليق صادم من توفيق عكاشة على أزمة الطبيبة وسام شعيب بقضية حمل السفاح

جزاء اختيار الله ورسوله والآخرة، تفسير الشعراوي للآية 29 بسورة الأحزاب (فيديو)

منوعات

المزيد

رائد فضاء يوضح سبب دخول طاقم كرو 8 للمستشفى بعد عودتهم للأرض

باحثون يطورون روبوت ذكي لتنظيف المنازل والعمل في المصانع

الأسطورة واليوتيوبر، ما المبلغ الذي يتقاضاه مايك تايسون مقابل مواجهة جيك بول؟

تار بايت، ميلانيا ترامب ترفض لقاء السيدة الأولى، والسر درج ملابسها الداخلية

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر كيلو الأرز الأبيض اليوم الثلاثاء

براتب 8 آلاف ريال، فتح باب التقديم على وظائف للمصريين في السعودية

استقرار أسعار السكر اليوم الثلاثاء في الأسواق

بعد التحذير من منخفض السودان المدمر، ماذا قالت الأرصاد عن طقس اليوم الثلاثاء

المزيد

انفوجراف

8 مباريات نارية لـ الزمالك حتى نهاية عام 2024 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

جزاء اختيار الله ورسوله والآخرة، تفسير الشعراوي للآية 29 بسورة الأحزاب (فيديو)

"زي النهارده" من 157 سنة، مولد مؤسس الطريقة الحامدية الشاذلية، الشيخ سلامة الراضي

فضائل سورة الحج وآراء العلماء في مكان نزولها والأحاديث الواردة فيها

المزيد
الجريدة الرسمية
ads