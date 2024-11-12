الثلاثاء 12 نوفمبر 2024
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خارج الحدود

شركات طيران أمريكية تعلق رحلاتها إلى هايتي بعد تعرض طائرات لإطلاق نار

احد افراد عصابات
احد افراد عصابات في هايتي، فيتو

ذكر موقع أكسيوس، أن شركات طيران أمريكية علقت رحلاتها إلى هايتي بعد تعرض طائرات لإطلاق نار.

شركات طيران أمريكية تعلق رحلاتها إلى هايتي بعد تعرض طائرات لإطلاق نار

وقال الموقع، إن شركة طيران أمريكية ثانية أعلنت تعرضها أمس لإطلاق نار في أجواء هايتي.

وامس أعلنت شركة سبيريت إيرلاينز الأمريكية، أن طائرة تابعة لها تعرضت لإطلاق نار، خلال توجهها إلى بورت أو برنس عاصمة  وتم تحويلها إلى جمهورية الدومينيكان، وأبلغت عن "إصابة طفيفة".

ووفق وكالة "فرانس برس"، تم تحويل الطائرة التي أقلعت من فورت لودرديل في  إلى سانتياجو؛ حيث كشف الفحص عن "أدلة لأضرار لحقت بالطائرة تتفق مع إطلاق عيار من أسلحة نارية"، بحسب الشركة الأمريكية المنخفضة التكلفة التي تسيّر رحلات إلى البلد الكاريبي الفقير الذي يشهد أعمال عنف ترتكبها عصابات.

وقالت إنها ستعلق رحلاتها إلى هذه الدولة "في انتظار تقييم أكثر تعمقًا

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